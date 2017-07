Vacaciones sin acabar en el hospital

Hay pequeñas precauciones que ayudan a evitar graves lesiones. Es el mensaje que lanzan los cirujanos plásticos para que este verano las vacaciones no acaben en un hospital. Los especialistas recuerdan que la gravedad de algunas heridas suele ser "inversamente proporcional" a la facilidad con que se pueden prevenir. Accidentes de tráfico, domésticos, incendios y hasta sobreexposición al sol pueden derivar en amputaciones, pérdidas de tejidos o tumores cutáneos, recuerdan. Para tratar de evitar estas consecuencias, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) ha lanzado una campaña on line en su web de cara a concienciar a los ciudadanos. Estos especialistas conocen mejor que nadie los resultados de accidentes e imprudencias que, aseguran, son más frecuentes en verano que en otra época del año. Que tus vacaciones no sean reparadoras es el lema de la iniciativa con el que se alude al doble sentido del adjetivo: descanso y reparación, significado este último que a su vez hace referencia a la especialidad médica.

Según la vocal de Comunicación de la sociedad científica, Aihnoa Placer, el objetivo de la campaña es que prime el primer significado sobre el segundo. Sobre los accidentes de tráfico, precisan que una de las lesiones más habituales de la época estival es la provocada en el brazo izquierdo de conductores y pasajeros que lo llevan fuera de la ventanilla. "Esta práctica no sólo está prohibida, sino que resulta tan peligrosa que puede desembocar en la amputación del miembro superior", advierten. Además, explican que por las características de este tipo de accidentes, el brazo afectado tiene pocas posibilidades de ser reimplantado.

También sobre los incidentes de tráfico, la Secpre hace una especial mención a los motoristas. "Deben viajar escrupulosamente equipados con los necesarios elementos de protección; no sólo casco sino, en lo posible, el mono adecuado, que en caso de accidentes o caídas sobre el asfalto ayudarán a prevenir lesiones", insiste la campaña de la Secpre. Los cirujanos plásticos recuerdan que -con más frecuencia en verano- tienen que tratar abrasiones y fracturas abiertas en las extremidades inferiores.

Éstos son los especialistas que deben tratar a los grandes quemados, sean por incendios forestales, accidentes domésticos o caídas de aceite hirviendo. En verano, las personas llevan menos ropa y los efectos de estos incidentes repercuten directamente sobre su piel. "Aunque parezca una perogrullada, hay que tener cuidado con las barbacoas; sobre todo a la hora de avivar el fuego con líquidos inflamables, pues los cirujanos plásticos nos topamos con muchos accidentes graves que son efecto directo de esta imprudencia o de andar cerca en bañador", afirma Carlos del Cacho, presidente de la Secpre.

Otro apartado de la campaña es el referido a la sobreexposición solar. Los especialistas recuerdan que el exceso de sol no solo causa envejecimiento de la piel, sino que a largo plazo puede derivar en tumores cutáneos. Por ello, recomiendan evitar la exposición prolongada y en las horas más cálidas del día y usar siempre una fotoprotección de al menos un factor 30. Los cirujanos plásticos son los especialistas que tienen que atender todo este tipo de accidentes y patologías. Y son quienes mejor conocen sus consecuencias. Por eso, pretenden contribuir con su campaña a unas vacaciones reparadoras; en el buen sentido...