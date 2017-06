Vacaciones para quienes no pueden disfrutarlas

Con motivo del final del curso escolar, Save the Children pone en marcha sus campamentos y colonias urbanas de verano para niños en riesgo de pobreza o exclusión social. De los más de 2.320 niños de entre 3 y 18 años que acudirán a estos campamentos organizados por la ONG en diferentes ciudades españolas, 220 lo harán en Andalucía. De ellos, 180 en Sevilla y 40 en Cádiz, entre los meses de julio y agosto.

El objetivo principal de Save the Children en estos campamentos es ofrecer a los niños más vulnerables una alternativa de ocio y tiempo libre educativo que favorezca su desarrollo de manera integral, su descanso y su diversión.

Muchas familias en situación de riesgo de pobreza o exclusión social no pueden pagar estas actividades para sus hijos y éstos se sienten discriminados por no poder disfrutar de sus vacaciones como otros niños de su edad. Los campamentos y colonias tienen un impacto muy positivo para mitigar los efectos de baja autoestima y estigmatización generados por la situación de pobreza en la que se encuentran. La ONG señala que el 41'8% de los menores españoles no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, cifra que en Andalucía se eleva hasta un 55,5%.

"Uno de los motivos por los que realizamos las colonias y campamentos es la conciliación de la vida familiar y laboral, teniendo en cuenta que hay muchas familias que, aun teniendo empleo, siguen estando bajo el umbral de la pobreza y no pueden costear estas actividades. Además, generamos espacios seguros donde los niños pueden desarrollarse a través de actividades de ocio saludable y educativo, evitando que estén solos o en entornos poco amigables para ellos", señala Javier Cuenca, responsable de Save the Children en Andalucía.

Esta campaña de verano se realiza en colaboración con CaixaProinfancia, programa de atención a la infancia más vulnerable que Save the Children tiene en marcha en varias ciudades españolas, entre ellas Sevilla, y en el marco del Programa de Lucha Contra la Pobreza Infantil de Save the Children. La organización lleva a cabo estos campamentos y colonias urbanas para niños en riesgo de pobreza o exclusión social desde 1995.

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.