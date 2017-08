Vaclav Janacek vence en el Gran Premio de Andalucía

El jockey checo Vaclav Janacek consiguió el triunfo y los 6.000 euros que dotaban al ganador del Gran Premio de Andalucía, primero de los grandes premios del segundo ciclo de carreras de caballos que ayer arrancó en Sanlúcar de Barrameda. El profesional checo se impuso en el Gran Premio de Andalucía con el caballo de la cuadra El Potro Club Indiano, que repite triunfo en el Gran Premio de Andalucía. Además, Indiano se desquitó después de las dos carreras del primer ciclo en las que no llegó a competir al no entrar en el cajón de salida. En esta ocasión, también le costó entrar aunque finalmente Janacek pudo encauzarlo para terminar logrando una victoria con facilidad cimentada en la poderosa zancada del ejemplar de la cuadra El Potro Club, con un final de carrera espectacular en el que terminó remontando por el interior de la playa de Las Piletas. Borja Fayos, con Wedge, acabó en segunda posición (2.400 euros), y en la tercera plaza acabó Man of time con G. Martín a la monta.

Cronológicamente, la primera de las cuatro pruebas que dieron el pistoletazo ayer al segundo ciclo de carreras de caballos en la arena de Bajo de Guía-Las Piletas fue el premio Havana Club, para amazonas y gentlemen sobre una distancia de 1.800 metros y con 3.200 euros al ganador. Ignacio Melgarejo sumaba su tercera victoria de la temporada en Sanlúcar con Reggie, de la cuadra Formentor y preparado por el sevillano Manuel Álvarez, que lidera la estadística de preparadores con cuatro triunfos. Melgarejo obtuvo un triunfo cómodo con casi un cuerpo de ventaja sobre Kurdo en una carrera en la que Polarstrum, con David Sarabia a la monta, quedaba en tercera posición.

Melgarejo, Gomes y Lucía Gelabert, con tres triunfos cada uno, igualados en el ranking

El Premio Caixabank, carrera de 1.600 metros con 3.400 euros para el ganador, fue la segunda de la tarde. Doce caballos optaban a un triunfo que finalmente terminó recayendo en Borja Fayos y Nova Valorem, un ejemplar de 9 años que demostró una gran solvencia en los metros finales para superar al bicampeón Learza, con Lucía Gelabert a la monta, que se quedaba a las puertas de su cuarta victoria en Sanlúcar en la presente temporada. En tercera posición acababa Jai, con la monta de Francisco Jiménez.

Por último, el Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla (3.200 euros para el ganador) se lo adjudicó el portugués Marino Gomes con Asturia, ejemplar que entrena la preparadora sanluqueña Graciela Rodríguez (ganadora también como amazona en su momento en Sanlúcar), de la cuadra local Aires de Doñana. Gomes se coloca junto con Lucía Gelabert e Ignacio Melgarejo con tres victorias entre el primer y el segundo ciclo y se mete de lleno en la lucha por el liderato de la estadística de triunfos al final de esta 172 edición. La segunda posición de esta última carrera fue para Garajonay, con Nico de Julián en la monta, mientras que El Sheriff, del también portugués Ricardo Sousa, acabó en la tercera plaza.

Hoy se disputan otras cuatro carreras, entre ellas el Gran Premio Cepsa, con una dotación de 10.000 euros en premios. También se celebrarán los premios Covap, Fundación Cajasol y DKV Seguros.