Valores para pequeñas esponjas

Cuando se habla sobre el aprendizaje infantil se suele decir que los niños son como esponjas; que se empapan de todo lo que se les enseña y jamás se les olvida. Por eso, si se fomenta en ellos valores positivos los interiorizarán de por vida y los sacarán a relucir en cualquier contexto. Bajo este criterio el colegio Escuelas Salesianas María Auxiliadora (C/ Sta. María Mazzarello, 1) coordina la iniciativa Creando puentes, en la que participan cinco países (Argentina, Colombia, España, Perú y Marruecos) y que busca promover valores como la paz, la amistad o el respeto a los demás.

Coordinada por María del Carmen Moreno Luna, esta actividad nació el año pasado como una especie de experiencia piloto. En esta ocasión, es la primera vez que todo el peso de la iniciativa recae en el colegio Escuelas Salesianas de María Auxiliadora, desde donde se gestionan los 16 centros que en total participan en Creando puentes. "Hoy en día vamos como locos y no nos paramos a ver los valores en los que hay que hacer más hincapié, sobre todo en el caso de los niños", asegura Moreno Luna. De ahí que hayan tomado como referencia tres aspectos a tratar y que parece que en los últimos tiempos pasan desapercibidos para muchos adultos.

Como el curso escolar se divide en tres trimestres, tres son los valores elegidos para trabajar: la paz, la amistad y el respeto a los demás. El primer trimestre ha tenido a la paz como protagonista y, aunque en cada momento se trabaje un valor, todos suman entre sí y no se dejan de lado cuando se trabajan los restantes. A la hora de tratar los valores se busca trabajarlos desde las asignaturas y creando momentos específicos para ellos. Para que los niños vivan una experiencia que se salga de la habitual a la que tienen en las aulas han promovido diversas actividades con las que fomentar estos valores. A través de vídeos, dinámicas, fotografías, intercambio de preguntas y vivencias con los niños de los demás países que participan en la iniciativa o juegos, los pequeños conviven con sus semejantes y aprenden a hacerlo en paz y armonía, dando la importancia que se merecen a ambas. "Hay que hacer con ellos algo a lo que no estén acostumbrados para generarles motivación", apunta la coordinadora. Por ejemplo, una de las dinámicas que han realizado consistía en sujetar entre todos una tela de araña hecha con lana sobre la que había una pelota, que simbolizaba la paz. Al principio, todos sujetaban convencidos pero, poco a poco, el cansancio les fue pudiendo y terminaron por dejar caer la pelota. Finalizada la dinámica todos cayeron en la cuenta de que si no luchan juntos por la paz es imposible que exista.

Una vez finalizado el trimestre, cada niño debe plasmar en un dibujo lo que para ellos significa el valor trabajado. En esta ocasión se les pedía hacer referencia a la paz sin caer en la típica paloma blanca. "Aquí es donde los pequeños te sorprenden de verdad", apunta Moreno Luna, quien, asombrada porque pensaba que una de sus alumnas no había entendido la actividad, tuvo que quitarse el sombrero cuando la niña le explicó el porqué de su dibujo. "Le di un folio y lo pintó entero de azul. Cuando le dije que no había entendido lo que yo quería decirle me dijo que sí, que para ella la paz era el mar en calma", señala la coordinadora. Ahora, estos dibujos se pueden ver en una exposición que se inaugura hoy a las 17:00 en el propio centro y que tiene por nombre Dibupuentes: los colores de la paz.

Con los dibujos como resultado a corto plazo, la propia María del Carmen Moreno Luna asegura que a largo plazo se refleja en la actitud de los niños todo lo trabajado. "Ahora hay más compañerismo entre ellos, se apoyan y buscar el compartir", apunta. Es lo bueno de que los niños sean esponjas superabsorbentes.