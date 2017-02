Zonas de sombra a la espera de luminosidad y la luz de Pasolini

Teatro central

Como es habitual, el Teatro Central acoge dos representaciones teatrales mañana y el sábado. Por un lado, los dos días, a las 20:00, la compañía Bacantes Teatro representa La distancia. Por otro, también ambos días pero a las 20:00 y a las 22:00, le toca el turno a Who is me. Pasolini, dirigida por Àlex Rigola.

Dirigida y con dramaturgia de Pablo Messiez, La distancia cuenta con María Morales, Luz Valdenebro, Estefanía de los Santos y Fernando Delgado como intérpretes. Tras espectáculos como Las palabras o Las criadas y, sobre todo, La piedra oscura, obra que lo ha situado en lo más alto de la escena nacional, Pablo vuelve a ser más Messiez que nunca y vuelve a ponerse ante un reto que, en principio, podría parecer destinado al fracaso: el de poner en escena un texto tan genial como exigente en lo que se refiere a su estructura narrativa, lo que muestra y las zonas de sombra que se insinúan y que cada cual debe alumbrar.

A partir de la obra poética de Pier Paolo Pasolini, Àlex Rigola recrea un espectáculo íntimo para unas 30 personas con Who is me. Pasolini. "Ahora, tras Lorca, es la hora de Pasolini. Después de su asesinato, entre sus papeles, encontraron un poema autobiográfico inacabado. Un texto que no salió a la luz mientras vivía y que ahora queremos acercaros. La posibilidad de entrar en una caja utilizada para transportar obras de arte donde guardamos, celosamente y con mucha delicadeza, a Pasolini y a sus palabras", apunta Rigola. El actor Gonzalo Cunill es el encargado de la interpretación, mientras que la producción está a cargo de Heartbreak Hotel, Titus Andrònic S.L, Teatros del Canal y Temporada Alta.