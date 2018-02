Cómo acertar en el regalo al recién nacido

En España, en las celebraciones tradicionales de regalos, una de cada tres personas recibe un regalo no deseado, según un informe de Vibbo realizado a partir de casi 10.000 entrevistas. Antes, muchos de estos presentes se quedaban en casa abandonados hasta que acababan en la basura. La crisis económica ha agudizado el ingenio para darles una mejor salida. Así nació el regifing, la reventa de regalos. Al tener un bebé ocurre algo parecido. Para evitar esta situación, dos emprendedoras, Sandra Torres y Anastasia Baladés, han lanzado Bebetes, una plataforma web (www.bebetes.es) que permite a los papás y mamás crear listas on line con todo lo que necesitan para no encontrarse con regalos duplicados o que no vayan a usar. El proyecto tiene un doble objetivo: por un lado, ayudar a los progenitores a organizarse y saber qué necesitan; por otro, facilitar a amigos y familiares la elección cómoda de los regalos y asegurarse de que realmente los van a utilizar.

Desde la web se pueden organizar Botes de una forma fácil y divertida. Estos botes están pensados para facilitar la colecta entre grupos familiares o de amigos. Colectas previas siempre a la compra de un regalo o regalos en común. En la práctica, estos botes se suelen gestionar vía Whatsapp de forma privada, pero siempre conllevan algunas molestias prácticas, como la propia comunicación con todos, la gestión del efectivo y la responsabilidad que cae siempre sobre unos pocos. Bebetes da solución a todo esto, ofreciendo un sitio común en donde cada uno puede realizar su aportación de forma personal, y una vez finalizada la colecta se envía a los futuros papás y mamás un Bote que pueden canjear cómodamente en el amplio catálogo de productos.

"La idea es facilitar el momento regalo a progenitores y regaladores. Cuando un nuevo miembro llega a la familia es imposible sacar tiempo para devoluciones, reventas o cambios de regalos, así que pensamos que una lista on line que se actualice constantemente ayudaría a todos. Llevamos el concepto de catálogo on line mucho más allá, ofreciendo una cuidada selección de los mejores productos y marcas para los recién nacidos que los padres primerizos pueden necesitar para recibir al nuevo integrante de la familia", explica Sandra, cofundadora de la empresa.

Para configurar la lista, los productos pueden seleccionarse de forma individual o mediante el concepto pack. Además, en la lista pueden incluir aquello que siempre desearon pero que por precio no pueden permitirse. La lista se actualiza continuamente de tal manera que todos los miembros del grupo pueden ver si algunos de los artículos ya se lo han regalado, si la pareja lo ha comprado o si ya no lo necesitan.

"El proyecto ha nacido con la idea firme de que el regalo sea un acierto aseguro. Nosotras hemos sido madres, también tuvimos esa experiencia y tuvimos muchas dudas sobre lo que realmente vamos a necesitar o que nos van a regalar. El objetivo es que los futuros papás, a través de su lista, comunique sus gustos y necesidades, además de cómo y qué quieren para criar a su bebé", afirma Anastasia, cofundadora de la startup.

Bebetes permite que en vez de microrregalos de bajo importe se pueda optar por productos más caros (cochecitos, muebles, tecnología y otros productos de valor) mediante una repartición de costes entre varios participantes de la lista. "A veces te encuentras con decenas de artículos de ropa y tartas de pañales pero te falta dinero para la cuna que te gusta o el cochecito que mejor se adapta a tu bebé; con esta opción, entre varios amigos o familiares, pueden comprar esos productos más caros pero igual o más necesarios que el resto", asegura Sandra.