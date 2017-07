Adiós al aburrimiento para los más pequeños

El verano ya no es un anhelo, está ya más que presente en nuestros días. El sol, las altas temperaturas y los miles de afortunados que gozan de las ansiadas vacaciones lo demuestran. Pero no todos tienen esa suerte, a algunos les toca trabajar; entonces, ¿qué hacer con los niños?

Los niños son para muchos padres una gran preocupación, al no saber qué hacer para ocupar su tiempo, o no saber con quién dejarlos. La respuesta no es tan complicada como parece. Hay muchas oportunidades para que los pequeños disfruten del verano como se merecen.

Una de las opciones preferidas de los niños son los campamentos de verano. Existen multitud de campamentos proporcionados por muchas instituciones e incluso organizados por los mismos centros escolares. En ellos se pueden encontrar la oportunidad de conocer a nuevas personas, desarrollarse por sí mismos y pasar unos días alejados del calor de la ciudad.

Otra de las opciones que en estos tiempos parece olvidada, es recurrir a las ludotecas, lugares donde jugar, leer y compartir momentos de diversión. Estas instalaciones pueden encontrarse disponibles en muchos pueblos y ciudades para un número limitado de infantes.

También existen excursiones a la playa organizadas por centros escolares y colegios de mayores, pero eso sí, siempre hay que asegurarse de que vayan guiados y acompañados de un tutor, porque no todas las instalaciones ofrecen este servicio.

Una forma de repasar lo aprendido es continuar con actividades como cursos de inglés, y para la actividad física existen miles de oportunidades ofrecidas como natación, rutas en bici, equitación, visitas a museos…

No hay que olvidar la gran oferta que presentan los parque acuáticos y de atracciones. En estos espacios los más pequeños disfrutan de horas de diversión y presentan una forma diferente de afrontar el día.

Con todo esto cabe recordar que lo más importante es mantener a los pequeños ocupados, y esto sólo puede conseguirse distribuyendo el tiempo, y dejando las consolas y televisiones a un lado. Buena forma de hacerlo es aprovechar las horas de menos calor para hacer ejercicio y ejercitar tanto el cuerpo como la mente a través de excursiones y visitas a los distintos parques y parajes naturales.

El verano es largo y los pequeños, padres mediante, podrán recurrir a muchos de estos planes para aprovechar el tiempo y disfrutar de la época estival.