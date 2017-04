La actualidad, ¿cómo contarla en la escuela?

De las profesiones preferidas entre los adolescente siempre destacan la de policía, médico o ingeniero. Rara vez -por no decir nunca- afirman querer ser periodistas. El desconocimiento del oficio -que siempre suelen vincular a la prensa rosa- los invita a no decantarse por este oficio. Si, además, se les pregunta por un periódico o por la mejor forma de obtener información veraz de la actualidad, las respuestas serán para echarse a temblar. La prensa en papel no es algo con lo que estén muy familiarizados y si tienen que informarse sobre algún acontecimiento, las redes sociales son sus mejores aliados. Para arrojar algo de luz a estos desorientados jóvenes, la Asociación de la Prensa de Sevilla desarrolla la octava edición de la iniciativa La prensa en las escuelas, a través de la cual buscan acercar el periodismo a los niños.

Con una participación de más de 20.200 alumnos en sus ocho ediciones, este proyecto nació con el objetivo de fomentar el espíritu crítico, así como el interés y la reflexión de la actualidad que ofrecen los medios entre los estudiantes. Lo que aparece en Twitter no suele ser verdad -cuántas veces han matado a un personaje público y luego ha resultado ser mentira-, por eso en estos talleres enseñan a los adolescentes a recurrir a fuentes fiables y a diferenciar entre redes sociales y periodismo. Esto último es muy importante, ya que con internet y la democratización de los smartphones cualquiera con un dispositivo móvil puede verter información libremente a la red, aunque eso no es periodismo. Acostumbrados a dar credibilidad a todo lo que ven sus ojos, los menores aprenden en estos talleres a dudar de lo que leen, a poner en tela de juicio las informaciones y sacar sus propias conclusiones.

Durante este curso escolar, La prensa en las escuelas no sólo se ha desarrollado en la provincia de Sevilla, como en anteriores ocasiones, sino que ha llegado a centros de provincias vecinas como Huelva y Cádiz. Desde enero hasta junio, del proyecto se benefician alrededor de 3.500 alumnos de 140 grupos de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato, pertenecientes a 38 centros educativos.

Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía y la Obra Social La Caixa y al trabajo de una veintena de periodistas desempleados. Hay que destacar que, durante todas sus ediciones gracias a la iniciativa se han creado un centenar de puestos de trabajo para periodistas desempleados de la Asociación de la Prensa. Por otro lado, el proyecto ha sido el tercero mejor valorado de los 43 presentados a la Convocatoria para la Mejora de la Alfabetización Mediática para la Promoción de la Lectura de la prensa en Andalucía este año. Con respaldo de la propia Asociación de la Prensa de Sevilla, el proyecto mejor valorado ha sido la iniciativa La igualdad es noticia, de la Asamblea Mujeres Periodistas de Sevilla.

La prensa en las escuelas, otro año más, se convierte en un arma contra la desinformación, la manipulación y el desconocimiento de una de las profesiones más devaluadas de los últimos tiempos.