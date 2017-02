Más allá de hacer una fotografía

Es de la generación que ha crecido con un móvil en las manos, por eso Carlos Romero cree que, más que muriéndose, la fotografía está "evolucionando de un modo en el que la técnica o las ganas de profundizar en ella se van perdiendo". Su edad, 19 años, le hace asimilar fácilmente que cualquiera con un móvil se crea un fotógrafo. Es, además, el conferenciante más joven que participará en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico que se celebra el próximo fin de semana en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres). "A través de esta oportunidad quiero concienciar a toda la gente que conozca, a través de diversas practicas, cómo saber la importancia de la psicología del color para transmitir sensaciones, o la composición para guiar a la vista a través de la foto y captar todos los detalles, o la importancia simplemente de grabar un vídeo en horizontal y no en vertical, cosas del día a día que se desconocen no por difíciles sino porque la sociedad tiende a perderlo", explica. Respecto a la responsabilidad de la charla taller, reconoce que su preparación como fotógrafo/videógrafo se la debe a "gente como los hermanos Ramos, Ramón Navarro, Antonio Atienza, Antonio Camoyán entre muchísimos otros y, cómo no, a mi padre , Carlos Romero, que es el culpable de que a los escasos 5 años ya tuviera una cámara en las manos. Mi objetivo con esta charla es animar a la gente a adentrarse en la fotografia del mismo modo que lo hice yo, preguntando el porqué de las cosas ".