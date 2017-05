Diez años montando el circo

Circada, el festival de circo contemporáneo de Sevilla, celebrará su décima edición del 26 de mayo al 11 de junio, con más de 70 funciones en la capital y su provincia. Una programación ecléctica que vuelve a combinar calle y sala y que visitará por primera vez espacios emblemáticos de la ciudad como la Plaza de la Alfalfa, el Patio de Banderas, el Espacio Santa Clara o el recién inaugurado Paseo Marqués de Contadero. Una edición especial que tendrá como uno de sus platos fuertes la celebración el 3 de junio de una Gala X Aniversario en el Teatro Central, en la que estarán presentes algunos de los mejores números que han pasado por el festival en esta década.

Circada dará el pistoletazo de salida a su programación con un fin de semana -26, 27 y 28 de mayo- protagonizado por los espacios de circo de Sevilla. La Nave, Espacio Vacío y La Factoría de Arte y Polvo han organizado para la ocasión la muestra final de sus talleres anuales, tanto infantiles como de adultos, así como diversos espectáculos y actividades familiares. A este fin de semana de Pre-Circada le seguirá el 31 de mayo el inicio de la programación en barrios, un ciclo desarrollado en colaboración con el Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria y gracias al cual el circo contemporáneo llegará a un total de 10 barrios en 7 distritos diferentes -Sur, Norte, San Pablo, Macarena, Este-Alcosa, Cerro-Amate y Bellavista-La Palmera- con una decena de actuaciones previstas.

Del 1 al 4 de junio, por su parte, se desarrollará el Off Circada UNIA, certamen con jurado en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía, en el que esta edición participarán un total de ocho compañías, seleccionadas de entre el centenar que se presentaron a la convocatoria. La programación del Off se desarrollará íntegramente en espacios de calle, ofreciendo una media de seis funciones por día, hasta un total de 25 en tan sólo cuatro días. Las compañías seleccionadas son: Mireia Miracle (Cataluña), Shakti Olaizola (País Vasco); Irene de Paz (Andalucía); La Pequeña Victoria Cen (Castilla y León); Duelirium (Galicia); Cía IO (Galicia); Colectivo La Balsa (Andalucía) y Cía Zero (Cataluña).

Coincidiendo con la programación del OFF, en el Paseo de Cristina, el 1 de junio de 19:00 a 22:00, se celebrará en el vestíbulo de la estación de metro de Puerta Jerez el tradicional taller abierto de circo, gestionado por Kataploff. Esta sección, en colaboración con Metro de Sevilla y que lleva por título Circulando en Metro, busca acercar a los viajeros la experiencia del circo contemporáneo de forma dinámica y divertida.

El 7 de junio dará comienzo la programación oficial de Circada, que se prolongará hasta el domingo 11 y que acogerá más de una veintena de representaciones. El Teatro Alameda volverá a ser el espacio central de las representaciones de sala, que comenzarán con una gala especial de la Asociación de Circo de Andalucía el día 7, que estará presentada por Falín Galán; el día 8 será el turno de la compañía Vaques, con su propuesta con tintes bizarros Ye Orbayu; el 9 de junio los valencianos de La Trócola presentarán su nuevo espectáculo Emportats, una propuesta acrobática con música en directo; y los días 10 y 11, como broche final, la Gran Gala Circada, una de las propuestas favoritas de los espectadores que este año contará con el dúo Arritmados como presentadores.

Dentro de la programación de calle, visitarán el festival compañías como El Cruce, ganadora del OFF 2016; Lolo Fernández & Cía, con su propuesta cómico-musical Piano, piano; Pakipayá, que instalará en la Alameda de Hércules una imponente estructura de seis metros de alto y dos mástiles para el desarrollo de acrobacias; el francés Vincent Warin, maestro de la bici acrobática; los catalanes de Dúo Laos; los aragoneses de Alodeyá; la compañía Mumusic, cuyo espectáculo se presenta en complicidad con Mes de Danza; y los catalanes de Chiffleurs.

Circada presentará también en esta edición Cor roc los días 9 y 10 de junio en el Espacio Santa Clara. Una propuesta intimista, pensada sólo para 40 asistentes por pase, que llega de la mano de Escarlata Circus, una de las compañías circenses más destacadas a nivel nacional. Escarlata, además, estará presente en la sección de formación del festival, desarrollada en colaboración con Fundación SGAE y gracias a la cual se facilitará la reflexión en torno a la dramaturgia y la escritura en los procesos de creación circenses en un taller de 12 horas, desarrollado entre el 8 y el 10 de junio en Espacio Vacío.

Como ya se hizo en 2015, Circada colabora con la Extenda y con la Asociación de Circo de Andalucía (ACA) en la realización de una misión comercial inversa de circo, para la promoción de la producción andaluza en el extranjero. Los días 7 y 8 de junio un nutrido grupo de programadores nacionales e internacionales visitarán Sevilla para participar en una jornada de showcases y en diversos speed meetings con las compañías inscritas. Además, también se realizará una asamblea de Circored, la Federación de Asociaciones de Circo de España, y un encuentro nacional de festivales circenses.

El festival repite la colaboración con Diputación y con diversos municipios para ampliar las fronteras del festival, cuya programación llegará a Camas, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, La Rinconada y Lora del Río. Un total de ocho compañías visitarán los cinco municipios para ofrecer 14 funciones. También estará presente en San Juan de Aznalfarache, donde colaborará con la Asociación Fakali, en la celebración de la III Fiesta Circaló (31 de mayo).