Los astutos

FICHA Localidad. Alcalá de Guadaíra

Letra. Víctor García Salgado

Música. Jesús García Salgado

Dirección. Mariano Suárez Franco

El tipo. Timadores profesionales. las coplas. Unos tramposos que engañan con sus juegos. Artimañas para poder sobrevivir, pero en la sociedad hay timadores de todo tipo de pelaje. Aires bienvenidescos con los que intentan embaucar al público, con un resultado digno, pero que no da para mucho más por la comparación entre estilos , sobre todo en un popurrí animado en el que desarrollan el personaje del timador. Con una música de pasodoble que no desagrada, pero que tampoco rompe, realizan un repaso a la historia y los tópicos de Andalucía frente a los insultos a los andaluces que llegan desde otras regiones, por lo que no permiten que nos tachen de "vagos y primos". No aporta mucho. Tampoco lo hace demasiado la segunda letra, en la que vuelve a salir el tema del cáncer de mama con la conversación entre un padre y un hijo. Una lucha contra los dragones que no robarán la vida de su madre, con su poquito de tinte sensiblero. Pasable el primer cuplé a la suegra, a la que hacen vudú y curan con la acupuntura, mientras que salta el chistómetro en el segundo con las clases de chino que da el niño, que ya les mira con cara de desconfiado. No contábamos con su astucia.