Una casa llena de cultura

Hoy comienza en el Hostel La caja habitada Encuentros concentrados Vol.05 con un espectáculo de danza vertical en la propia fachada del hostel a las 20.30. Es la actividad que marca el comienzo de este festival de artes escénicas no convencional que trae a Sevilla propuestas innovadoras en un entorno singular, que se convierte durante el festival en residencia fugaz para las compañías. Una experiencia única para conocer obras de pequeño formato en escenarios diferentes a los habituales, y que proporciona al público la posibilidad de ver piezas en lugares como una cocina, una habitación o una terraza, y, posteriormente, conversar con los artistas en La Abacería de Lacajahabitada.

Ésta es la quinta edición del festival, que a lo largo del tiempo ha ido consolidando una propuesta de artes vivas cada vez más completa y transversal. Durante estos cuatro días, las instalaciones del hostel Lacajahabitada servirán de escenario para las doce compañías que componen la programación, elegidas de entre más de 100 propuestas recibidas. Además, los integrantes de las compañías, procedentes de España (Sevilla, Madrid, Barcelona o Tarragona) y Francia, Noruega, Venezuela o Alemania residen en el hostel a lo largo del festival, por lo que éste se convierte en una fugaz residencia de artistas. Este festival destaca tanto por su carácter innovador, centrado en la difusión de piezas de corto formato y corte experimental en un espacio singular, como por su apuesta por la creación colectiva, desarrollo de sinergias y vivero de nuevos proyectos entre las compañías residentes.

Las doce micropiezas seleccionadas transcurren a lo largo del teatro, el teatro-danza, la danza contemporánea, la danza-performance, la poesía y la música experimental, lo que supone una clara apuesta por las artes transversales, experimentales y en mayor contacto con el público.

Se trata de obras que van desde el espectáculo de música e imagen de Los Voluble, que llegan a Encuentros Concentrados tras su paso por el Sónar de Barcelona; piezas de teatro y danza en Carnívoros o Demasiado cuento para tan poca historia; otras que confluyen entre la danza y la performance como Ten thousand false thoughts o Is not about you; la pieza musical indie-experimental traída de Berlín, III Maury III; la comedia madrileña con Sexo por Skype o la performance con A qué suena una piedra, son algunas de las propuestas para esta quinta edición.

Las obras se representan simultáneamente por los distintos lugares del hostel, como la cocina o las habitaciones, y es el público el que va descubriendo las representaciones moviéndose a través del espacio. Esta intensa experiencia cultural se complementa gastronómicamente con La Abacería.

El montaje que traen Los Voluble está basado en la música e imágenes para la televisión. Los Voluble son Pedro Jiménez y Benito Jiménez y han experimentando juntos desde hace 20 años desde las claves de la improvisación, el cacharreo audiovisual y el humor de remezcla política. Estuvieron en el Sónar 2016 y en 2015 junto con El Niño de Elche. Se les puede ver mañana a las 20:30, 21:00, 21:30 y 22:00, y el domingo a las mismas horas. A qué suena una piedra es la propuesta de la compañía madrileña Diagnóstico colectivo. La artista noruega Lilo Rosita y el sevillano Javier Montero trabajan juntos desde 2016 en el ámbito de la performance artística, la fotografía analógica y el vídeo. Comienzan hoy a las 21:00, 21:30, 22:00 y 22:30, la siguiente cita será el sábado 14.

La Tarara Teatro trae Bratislavia. La compañía sevillana pretende generar espectáculos radicales. Con el espectáculo de teatro-danza El niño adefesio han participado en festivales en España, México y Varsovia. Bratislavia se estrena en el encuentro internacional Emergentes 2016. La primera cita con ellos es hoy, y habrá otra oportunidad mañana a la misma hora que el resto de espectáculos.

La danza y la música, unida al performance llega con Necesita mejorar hoy y el sábado. Ten thousand false thoughts también trae la danza y la performance, los mismos días. La música llega con III MAURY III hoy y el sábado.

La comedia Sexo por skype llega con Descarria2 hoy el viernes. Is not about you llega mañana y el domingo. Demasiado cuento para tan poca historia estará el sábado y el domingo. Por otro lado, Carnívoros estará el sábado y el domingo; Conflictos morales, mañana y el domingo y la danza contemporánea de Carretería el viernes y el domingo.