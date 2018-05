Un centenar de consejos para lograr lo deseado

"Cada día, desde hace años, dedico un mínimo de un cuarto de hora al día a reflexionar a partir de los muchos inputs que voy encontrando por ahí. A veces son citas breves de escritores o pensadores; otras, frases sueltas que me encuentro por internet o ideas que me transmiten las personas con las que tengo la suerte de compartir mi día a día". Tras los más de 40.000 ejemplares vendidos de la primera entrega, Josef Ajram ofrece en El pequeño libro de la superación personal 2 (Alienta Editorial) otros 100 consejos para conseguir todo lo que se proponga.

"En vez de pasarte un viaje en metro deslizando fotos de Instagram, piérdete en la ventana y haz un repaso a todo lo que tienes por delante ese día. Está claro que tendrás unas cuantas obligaciones que seguramente te ocuparán un mínimo de ocho horas del día. Pero ¿qué haces con las ocho horas libres restantes, las que no te pasas durmiendo? ¿Las aprovechas o sólo las quemas? Reconozco que no siempre es fácil tomar el control sobre esas ocho horas. Porque el ruido que nos rebota dentro de la cabeza nos impide centrarnos en las cosas que de verdad importan".

En este libro el lector encuentra 100 pequeñas tormentas de verano; cien frases que el autor ha ido reuniendo durante estos dos últimos años y que, para él, actúan como pequeños detonadores que hacen estallar el pensamiento. Después de cada frase, se encuentra un texto explicativo con la reflexión particular del autor. Ajram se dirige al lector de forma clara y directa: "Si estás de acuerdo con lo que digo, genial. Si no lo estás, pues me parece perfecto. Porque, sea como sea, el proceso de reflexión se habrá puesto en marcha".

Josef Ajram nació en Barcelona el 5 de abril de 1978, de padre sirio y madre española. Afirma gustarle pocas cosas pero con intensidad, entre ellas la Bolsa, los deportes y los viajes. "Y como uno nunca sabe lo que va a pasar, siempre llevo el móvil encendido. En la Bolsa soy day trader, puro vértigo y adrenalina. En el deporte me apunto a las pruebas más exigentes. Son dos mundos aparentemente opuestos en los que vivo sensaciones extremas que reclaman constancia, dinamismo y cálculo para medir posibilidades y capacidades", aclara.

¿Dónde está el límite? El autor piensa que todo el mundo debería tener objetivos constantemente y de esta manera poder decir que jamás se encontrará el límite. Hay que agotar todos los recursos para hacer realidad los sueños antes de decir que no pueden lograrse. "El conformismo es una trampa en la que no hay que caer. Mi filosofía no es ganar sino sentir que he dado el cien por cien de mis posibilidades. Disfruto más de los entrenos que de las competiciones. Me gustan los retos y luchar contra el cronómetro me da pereza", concluye.

Ajram es fundador de Where is the Limit? y Caltal Bolsa, y ha escrito libros, tales como No sé dónde está el límite pero sí sé dónde no está (Alienta, 2012) y Bolsa para Dummies (Para Dummies, 2013).