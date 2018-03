Cómo convertir los pies en los mejores aliados

Los pies son una de las partes más importantes del cuerpo y a la vez una de las más olvidadas. Unos superhéroes que nos llevan de un lado a otro y que, en todos los sentidos, nos soportan día a día. ¿Pero los cuidamos como se merecen? La verdad es que no y es algo que hay que cambiar de inmediato, pues sólo tenemos dos y son para toda la vida. Debemos escucharles cuando se quejan. O, mejor aún, actuar preventivamente para que eso no suceda y no se vea afectada nuestra salud. Cualquier pequeña alteración en la forma de caminar puede derivar en una lesión, ya que una mala pisada se repite miles de veces y pueden verse afectadas estructuras como la rodilla, la cadera o la espalda. En el libro Todo comienza por un paso (Alienta Editorial, Planeta), del podólogo Víctor Alfaro, se dan las claves para mantener unos pies sanos.

En estas páginas, el lector conocerá la relación directa que existe entre el estado de los pies y el bienestar, tanto físico como emocional, especialmente en el caso de los runners y deportistas. Si se cuida bien de esta parte del cuerpo, no sólo se correrá mejor y más rápido, sino que también se reducirán las lesiones y se disfrutará más de la práctica del deporte.

De la mano de uno de los mayores especialistas del país, quienes lean este libro aprenderán todo lo necesario acerca de los pies, desde la asiduidad con la que se deben cambiar de zapatillas hasta la técnica para elegir unas plantillas adecuadas, pasando por las patologías más comunes que se pueden padecer.

El autor destinará los derechos de este libro a proyectos solidarios de la Fundación Podoactiva Víctor Alfaro Santafé es uno de los podólogos más prestigiosos a nivel internacional. Es, entre otras cosas, el podólogo del primer equipo del Real Madrid C.F., de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y de numerosos deportistas de élite. Es también fundador, junto con su hermano Javier, de Podoactiva, empresa especializada en podología deportiva y biomecánica con más de cien clínicas distribuidas por España, Portugal, México e Italia.