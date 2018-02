"En cosmética hay que crear hábitos para ver los resultados"

Está al frente de una de las firmas cosméticas más prestigiosas del país. Patricia Fisas pertenece a la segunda generación de su familia dedicada en cuerpo y alma a Natura Bissé, una empresa que nació en 1979 de manos de su padre, Ricardo Fisas, que vio como su carrera profesional dio un giro inesperado. De su reinvención laboral nació Natura Bissé, toda una referencia en el mundo del cuidado de la piel. Ahora, casi cuarenta años después de su creación , la firma acaba de nombrar delegado en Sevilla en su apuesta por afianzarse en la capital.

-Fundada en 1979 y liderada por la segunda generación de la familia Fisas, ¿cuál es el éxito de Natura Bissé?

-En el caso de la segunda generación nos hemos involucrado en la empresa desde muy jóvenes, compaginábamos los estudios con el trabajo. Hemos aprendido los valores del esfuerzo y el trabajo de mis padres y, además, hemos sabido coger la batuta. Después de estos cuarenta años también nos hemos ido profesionalizando pero siempre con una base común: la calidad del producto. Haber sabido posicionar la marca a nivel internacional también ha sido clave.

-Acaban de nombrar el primer delegado de la firma en Sevilla. ¿Qué les mueve a afianzarse en la ciudad?

-Queríamos tomar las riendas más directamente, no a través de un distribuidor. De esta forma estamos mucho más presentes y Sevilla es una apuesta muy fuerte. Aquí hay grandes profesionales y queremos apostar por ellos y trabajar mano a mano con ellos.

-¿Qué diferencia a Natura Bissé de otros grandes conglomerados cosméticos?

-Los valores, que los tenemos muy claros. La responsabilidad de hacer las cosas bien y sin querer abarcar más de la cuenta. Preferimos consolidarnos poco a poco, sin ansias. También apostamos mucho por trabajar de la mano con nuestros parteners, nuestros socios a nivel estético. Nos gusta mucho el trato cercano y dar respuestas muy customizadas al cliente que, a lo mejor, en otras firmas no es posible porque hay una serie de protocolos o burocracia que lo impide. Por otro lado, hay marcas muy potentes y reconocidas en canales como hoteles y spas pero no tienen presencia en grandes almacenes de lujo y a la inversa. Natura Bissé en esto es única, estamos presentes en las dos ramas y muy bien posicionados.

-¿Cree que la reinvención es la clave para ser potencia en el sector?

-La innovación y la investigación, sobre todo. Hay que ofrecer buenos productos y buenas experiencias y para eso hay que estar innovando de manera constante, no sólo a nivel de producto, también de creatividad. Hay que mirar fuera de nuestro sector, aunque no tenga que ver con la cosmética, para crear experiencias únicas. Nosotros nos comparamos con la alta cocina, los ingredientes están ahí, tú decides cómo los seleccionas y cómo los mezclas. Hay que encontrar el equilibrio para que entre ellos se potencien.

-¿Hasta qué punto es efectivo el uso de este tipo de productos?

-Todo depende de la frecuencia con las que los uses. Si lo aplicas una vez a la semana no dará ningún tipo de resultado, si lo usas de forma continuada, sí. Es como hacer una dieta, tiene que haber un hábito para que se vean los resultados. Hay que desmaquillarse por la noche, aunque lleves la cara lavada. Toda la polución y la contaminación dejan huella en la piel. También es recomendable aplicar un producto regenerador por la noche, que es cuando mayor efecto tiene, y utilizar tónico y una buena nutritiva por la mañana. Son pequeños hábitos mínimos que es recomendable hacer todos los días, si no ni el producto más bueno hace efecto.

-¿Hay una edad recomendable para empezar a usar este tipo de productos?

-Hay que educar poco a poco en estos hábitos. No es necesario utilizar cinco productos al día, con empezar a hacer una buena limpieza facial, usar protección solar y aplicar una hidratante es suficiente. Educar y hacer el hábito para prevenir es clave.

-Después de cuarenta años, ¿dónde está el horizonte de Natura Bissé?

-Para 2020 queremos facturar 100 millones de euros, un buen reto. Estamos poniendo todo nuestro empeño y esfuerzo en conseguirlo. Gracias nuestra simbiosis con los parteners el mercado sigue creciendo. Nuestra ambición es ser referente de marca en centros estéticos a nivel mundial.