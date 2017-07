Un día para los mejores cómplices de sus nietos

Hoy se celebra la festividad de San Joaquín y Santa Ana, según la tradición, los abuelos de Jesús. Por esta razón, desde la asociación Edad Dorada y Mensajeros de la Paz se promueve este día en España para reconocer el papel que representan los más mayores tanto en la familia como en la sociedad. Y es que, en muchos casos, los abuelos han pasado a tener un papel de cuidadores con una gran importancia para llegar a la manida conciliación.

Para celebrarlo, aprovechando el buen tiempo, nada mejor que una actividad al aire libre fuera de lo habitual. Una comida saludable unida a ejercicio que permita fortalecer los huesos podrían ser dos buenas opciones. Ya que para muchos niños, los abuelos se convierten en compañeros de juegos en los que la complicidad es muy importante. Un modo de comprobarlo es el programa Un verano diferente, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento y que hoy se desarrolla en el nuevo parque Juan Antonio Cavestany. Durante los miércoles de julio se han propuesto varias actividades para niños y personas mayores. El programa termina hoy con una gymkhana educativa. El horario es de 09:30 a 11:30 y para participar no hace falta inscripción previa.

Hoy hay una 'gymkhana' para abuelos y nietos en el parque Juan Antonio Cavestany

A la hora de reponer fuerzas después de la gymkhana se puede disfrutar de una cerveza, ya que el estudio Silicon in beer and brewing, realizado por el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de California, señala que el contenido en silicio de la cerveza es muy beneficioso. Este ingrediente evita la pérdida de hueso. La cerveza también contiene fitoestrógenos, que están asociados a la mejora de los síntomas de la menopausia y la prevención de la osteoporosis. De hecho, según el Centro de Información Cerveza y Salud, el consumo moderado de esta bebida (una o dos cañas al día para las mujeres y entre dos y tres para los hombres), contribuye a la salud ósea. Los que no puedan tomar alcohol tienen una buena opción en las sin. Un botellín con estas características al día contiene 10 mg de calcio, potasio, silicio y muy poco sodio.

Pero el día de los abuelos tiene también su vertiente solidaria. El Pozo Alimentación ha lanzado una campaña on line para dedicarles una calle en un municipio de España. Se ha elaborado un vídeo que refleja el importante rol que juegan los abuelos dentro de la familia. Por todo lo que hacen y han hecho por nosotros, concluye la pieza, los abuelos se merecen una calle. La compañía anima a los consumidores a embarcarse en esta bonita iniciativa a través de la web calledemisabuelos.elpozo.com, donde pueden votar y elegir en qué municipio de España les gustaría que hubiera una calle dedicada a ellos.

Además, pueden comprar una placa real, personalizada con los nombres de sus abuelos. Un bonito homenaje que, además, comporta un gesto social y solidario, ya que los beneficios íntegros obtenidos por la venta de estas placas irán destinados a Cáritas.