El drama del 'runner', hipotecarse para correr

No es casual que con la llegada del buen tiempo y la proximidad del verano los gimnasios aumenten considerablemente su número de socios y las calles se llenen de personas corriendo. Toca despojarse de las prendas de abrigo -esas grandes aliadas para evitar pasar frío y, además, disimular los michelines- para comenzar a lucir cada vez más partes de nuestra anatomía. Preocupados por su aspecto físico, muchos recurren a métodos milagrosos para ser el Rubén Cortada y la Jennifer Lopez de esta primavera. La falta de ejercicio durante el resto del año hace que su esfuerzo deportivo les regale agujetas -y no precisamente rosas, como la de aquella telenovela-, aunque no es el único sufrimiento al que estos deportistas eventuales tienen que enfrentarse para trabajar sus poco tonificados cuerpos. Es probable que, después de comprar lo necesario para su puesta a punto, les duela más la tarjeta de crédito que los atrofiados músculos.

Como el ser humano es, por naturaleza, fiel seguidor de toda novedad que se lance al mercado, no es de extrañar que estos nuevos deportistas prefieran pasar por la tienda de deportes más cercana antes que rebuscar entre sus cajones lo básico para hacer ejercicio. Por eso, el portal comparador de precios idealo.es, ha realizado un cálculo sobre los gastos a los que se enfrentan los que compran material deportivo. Como las actividades físicas son muy amplias y cada una de ellas requiere un equipamiento específico y diferenciado, desde el portal se han centrado en los que se decantan por correr; una de las actividades preferidas por los españoles según, la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

A la hora de calcular los precios, han querido diferenciar entre tres tipos de corredores -porque no todos se lanzan al asfalto al llegar la primavera, algunos lo hacen durante todo el año- en base a su profesionalización. Por un lado, se encuentran los principiantes, quienes desembolsan unos 103,08 euros. Éstos necesitan un equipo básico, que se compone de unos pantalones cortos (36,75 euros), zapatillas de correr (38,88 euros) y una camiseta (27,45 euros). En el caso de los deportistas más habituados, la cosa cambia. Ellos gastan unos 584 euros, ya que, además de comprar todo lo anterior, tiene que incluir otros ítems como guantes, pulsera de actividad, chaqueta cortavientos, camiseta térmica o auriculares in-ear. Los corredores profesionales lo tienen todavía peor. Además de pasar horas y horas de intensa actividad, estos deberán gastar una media de 1.278,61 euros. Su especialización en este deporte los obliga a comprar zapatillas con amortiguación (141 euros), zapatillas trail (75,97 euros) y otras zapatillas para entrenar (102,58 euros). Además, deberán añadir otros gadgets como un reloj running (153,06 euros) o una lámpara frontal (33,15 euros), entre otros.

Aunque se trata de precios orientativos y hay establecimientos donde comprar todo el material de forma más económica, el estudio de esta plataforma revela que ser runner y estar a la última moda puede ser más doloroso que estar corriendo durante nueve horas seguidas cargado con un saco de patatas.