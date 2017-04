Los escolares se transforman en activistas contra el acoso

Los centros educativos La Gaviota, de El Puerto de Santa María; San Sebastián, de La Puebla del Río; y el Instituto de Secundaria Martínez Montañés, de Sevilla, han sido seleccionados como ganadores andaluces en la 33 edición del Concurso Escolar de la ONCE y su fundación que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a trabajar y reflexionar juntos sobre el bullying.

Actívate, presta tu voz ¡Superhéroes a la acción!es el título del trabajo ganador en la categoría A. Dos superhéroes, un chico y una chica, cogidos de la mano quieren representar a aquellos observadores del acoso escolar para invitarlos a pasar a la acción. No es broma es el lema del trabajo ganador en la categoría B, con diferentes dibujos sobre manos abiertas en las que reflejan una idea principal Si molesta, no es broma, tú decides. Mientras que el trabajo ganador en la categoría C es un vídeo bajo el título Hola, soy Ánima, soy Cristina, soy... en la que tres voces distintas, sin imágenes, denuncian un mismo problema para invitar a denunciar (https://youtu.be/05Z KK8mbcHw).

En esta edición han participado en Andalucía un total de 39.481 estudiantes y 753 profesores de 477 centros educativos. Y en España 167.265 escolares y 3.601 profesores de 2.192 centros.

Bajo el lema Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso, el concurso ha ofrecido herramientas para detectar, sensibilizar y actuar contra las situaciones de acoso en la escuela. De esta manera, los escolares se han convertido por sí mismos en agentes de cambio para actuar contra el bullying, con toda la fuerza del grupo-aula.

Según datos del Ministerio de Educación, este fenómeno alcanza al 4% del alumnado y los expertos afirman que cerca de un 10% de los afectados son menores con discapacidad. El Concurso Escolar de la ONCE y su fundación, que se realiza en Andalucía en colaboración con la Consejería de Educación, es un programa de sensibilización educativa que pretende trabajar en el aula de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los alumnos para mantener una convivencia respetuosa.

En este 33 Concurso Escolar han participado alumnos de centros educativos españoles públicos, concertados y privados desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel publicitario de sensibilización contra el acoso, mientras que los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado una pieza audiovisual (microcorto de un minuto) donde se muestra cómo pasar a la acción contra esta problemática.