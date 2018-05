El estrés y la caída del cabello van de la mano

Si bien las causas no están del todo claras, es normal que en primavera y, sobre todo, en otoño el pelo se caiga más; es el llamado efluvio estacional. El pelo se renueva cada día, aproximadamente se caen 100 pelos en fase telógena (caída) y se renuevan otros 100 en fase anágena (crecimiento). "En otoño y con menos frecuencia en primavera, este proceso se acelera y cae más el pelo. No obstante, también es una época en que nace más", asegura la doctora Nuria Martí, del Hospital Vithas Nisa.

El estrés o situaciones emocionales especialmente complicadas también pueden provocar caída de cabello de forma temporal. "Con el estrés", explica la dermatóloga, "aumentan en nuestro organismo los niveles de cortisol -hormona que se libera por estrés- y esto provoca que los folículos pilosos pasen de forma brusca a la fase de telógeno, con su posterior caída (la caída puede ocurrir hasta tres meses después)". Sin embargo, matiza, "una vez normalizada la situación emocional, el cabello se recupera".

Afecta a hombres y mujeres por igual; la única diferencia es que en las mujeres que tienen el pelo largo la caída es más aparente. "Es una caída que va a repoblar por sí sola, es decir, el volumen se recuperará espontáneamente al cabo de las siguientes semanas, siempre que no exista otro problema capilar asociado, como puede ser la alopecia androgénica". Así pues, se trata de un proceso fisiológico que no debe ser motivo de preocupación, "siempre que no haya una pérdida de densidad asociada (es decir, notemos zonas donde se ve la piel del cuero cabelludo)".

No hay forma de evitar la caída de cabello al 100%. Sí se recomienda lavar y cepillar el cabello con frecuencia para facilitar que el pelo en fase telógena (caída) se desprenda. "En algunos pacientes se realiza un análisis de sangre para descartar problemas asociados, como déficit de hierro o alteraciones de hormonas tiroideas".

La trascendencia estética que para muchas personas alcanza la salud del cabello ha llevado a difundir muchos mitos y falsas creencias; otros hábitos, en cambio, sí pueden influir en la caída y salud del pelo. Éstas son algunas verdades y falsas creencias: es cierto que una alimentación equilibrada es fundamental para tener un cabello bonito y sano; es falso que los suplementos de vitaminas o minerales pueden frenar la caída; lavarse el pelo con mucha frecuencia no acelera la caída; es verdad que secadores y planchas de pelo dañan el cabello, al igual que las coletas y moños pueden provocar caída de cabello.

