Cómo evitar que los ladrones hagan su agosto

Agosto es sinónimo de vacaciones y, en muchas ocasiones, de robos en viviendas. El periodo estival implica desplazamientos, viajes y nuevos destinos para desconectar y disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, estas prolongadas ausencias en casa son aprovechadas por ladrones y bandas organizadas para acceder a los hogares con mayor facilidad y llevarse todos los artículos de valor económico y sentimental.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2016 se produjeron 112.925 robos con violencia en domicilios. Aunque las cifras han caído ligeramente con respecto a los datos recogidos en 2015, lo cierto es que no invitan a la tranquilidad. Grupo Almansa, una de las compañías españolas dedicadas a la carpintería de aluminio, propone una serie de trucos para proteger el domicilio durante las vacaciones.

Es ampliamente conocido que una puerta sencilla puede abrirse con una simple radiografía. Por eso, es importante invertir en una buena puerta blindada de última generación que dificulte la entrada de ladrones. Si la vivienda es unifamiliar, está en las plantas más bajas del edificio o tiene fácil acceso desde otras viviendas cercanas, es aconsejable invertir en rejas para puertas y ventanas. "Rejas y cárcel se asocian en nuestra mente; sin embargo, hay muchos y actuales diseños que proporcionan la seguridad sin necesidad de dar un aspecto de prisión", señalan desde la compañía.

Sean correderas o abatibles, lo importante es que cada puerta y ventana proteja el interior de la vivienda. Para ello hay que contar con un cierre fuerte y un material de calidad que aumente la fortaleza del producto y la seguridad del hogar. Además, contar con un buen sistema de seguridad que ofrezca vigilancia durante las 24 horas del día es uno de los consejos más reiterados por los profesionales del sector. Así se evitará que las casas sean objeto de deseo para los ladrones.

Aunque debe ser una rutina cada vez que se sale de casa, al irse de vacaciones debe ser una tarea hecha a conciencia. Siempre se debe comprobar que todas las puertas y ventanas están bien cerradas. Actualmente la domótica permite manejar muchas partes de la casa en la distancia, así que, si se tiene la opción, es recomendable subir y bajar persianas varias veces al día, encender alguna luz por la noche e incluso la televisión o la radio para que se escuche ruido. También se puede programar la televisión para que se encienda a determinadas horas o contar con la ayuda de algún amigo que haga esas tareas y, además, recoja las cartas del buzón. La idea es que parezca que hay gente en el domicilio.

Si se va de vacaciones a una segunda residencia, no será complicado llevar algunas cosas de valor, pero si se va fuera resultará más difícil. Por eso, es aconsejable dejar las pertenencias de más valor a algún amigo. Por último, se debe extremar la precaución con lo que se publica en las redes sociales. Seguro que las fotos en vacaciones son maravillosas y estás deseando compartirlas, pero no hay que hacerlo en el momento. No hay que dar pistas a los ladrones sobre nuestro paradero.