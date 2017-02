Un experimiento sociológico para salir de la crisis

Teatro central

Buxman y Kamikaze Producciones llevan al Teatro Central la obra Idiota, de Jordi Casanovas, dirigida por Israel Elejalde. Con funciones mañana y el sábado, la obra puede verse a las 21:00 y cuenta con los actores Gonzalo de Castro y Eli Gelabert.

Idiotacuenta la historia de un empresario arruinado que acude a la llamada del dinero fácil. Accede a participar, cual conejillo de indias, en un experimento psicológico remunerado. La hipótesis a probar: cuando nos sometemos a situaciones de presión extrema se agudiza el ingenio y aumentan las capacidades para resolver enigmas. O sea, la crisis nos hace más listos. Bienvenida sea... o no. He aquí la cuestión que Jordi Casanovas, autor de la pieza, indaga en Idiota. En esta crisis no dejan de hablar de las oportunidades. Nos venden que cuanto peor se esté, mejores soluciones se hallarán. "Mi obra reflexiona sobre ese poder de reacción", argumenta el autor, "que nos ofrece una comedia negra. Un cóctel compuesto de un 70% de comedia y un 30% de thriller".

Por su parte, Israel, como director del texto, declara que "su trabajo como director ha sido crear las circunstancias necesarias para que el texto vuele a través de sus cuerpos y sus voces, nada más", ya que el teatro para él es eso. Dos actores, un texto. La luz se enciende. La vida fluye. Reír a carcajadas, sorprenderse, angustiarse y reflexionar juntos. Eso es Idiota.