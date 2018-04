A falta de traje de flamenca...

A estas alturas del partido conseguir finalizar con éxito la Operación Traje de Flamenca resulta misión imposible. Los kilos a bajar para entrar en el traje no quieren marcharse y ninguna costurera está por la labor de ponerse a arreglar vestidos a escasos días de que empiece la semana grande. Por eso, hay muchas mujeres que se plantean dejar en el armario sus vestidos para la próxima Feria. Otras, con residencia fuera de Sevilla y sin saber de antemano los días que podrán acudir al Real, también renuncian a ataviarse con sus mejores volantes y lunares. Ahora ambas están de enhorabuena. Si ya está más que implantado el concepto de alquiler en vestidos para bodas, en materia flamenca no iba a ser menos. Económicos, modernos, tradicionales, con complementos o sin ellos, los trajes de flamenca no sólo se compran, también se alquilan.

En funcionamiento desde 2010, la tienda on line Alpagui es uno de los espacios que hacen posible el alquiler de trajes de flamenca. Con envíos a toda España y pensado para todas las ferias (no sólo la de Sevilla), Alpagui cuenta con más de cien modelos diferentes a elegir. La clienta sólo tiene que seleccionar el que más le guste, especificar su talla y medidas (que se pueden ajustar para cada mujer) y enviar la solicitud a la web. Si el modelo está disponible, Alpagui lo envía donde mejor le venga a la clienta. El precio del alquiler -que incluye los complementos, los arreglos, la tintorería y el envío y recogida- va desde los 100 euros por un día, hasta los 150 por tres días (en el caso de la Feria de Abril).

Concebida para facilitarle la Feria a todo el que acuda a ellos, desde feriasevilla.es se encargan de gestionar diversos aspectos relacionados con esta fiesta: coches de caballos, caballos, entradas para los toros y, por supuesto, el alquiler de trajes de flamenca. Con un centenar de trajes de flamenca a elegir, este portal asesora y aconseja a las clientas, que sólo tienen que elegir su modelo e indicar su talla (cada vestido se puede arreglar, además). Los complementos también están incluidos y la entrega se hace a través de mensajería 24 horas antes del día estipulado. Con sede en la calle Cristóbal Morales, 3, también se puede contactar con ellos a través del correo info@feriadesevilla.es y en los teléfonos 955 232 923 y 618 029 484.

Con sede en la calle San Luis, 116, Flamenco y Más también ofrece vestidos de flamenca de alquiler. A un precio de 60 euros por día, los vestidos incluyen complementos. Tienda especializada en flamenco, en este establecimiento se puede encontrar, además, vestuario para baile, ropa para ensayos y escenarios y zapatos de baile flamenco profesionales de marcas como Begoña Cervera, Senovilla, Artefyl, entre otros. Pensado para mujeres que no viven en Sevilla, el servicio que ofrece Flamenco y Más es muy completo. En el caso de ser necesario, se desplazan con el material al hotel donde el grupo de clientas esté alojado y ofrecen servicio de estilismo, entre otra cosas. Para contactar con ellos, sólo hay que acceder a su plataforma digital, flamencoymas.com, al teléfono 954 908 707 o al correo tienda@flamencoymas.com.

Otra de las opciones a la hora de alquilar -también ofrecen la posibilidad de poner tu propio traje en alquiler, algo que garantiza un amplio catálogo y un sinfín de variedades-, es BeFlamenca. Esta plataforma digital permite a las usuarias elegir un modelo y usarlo durante los días de Feria. Sólo hay que introducir las medidas, especificar la fecha en la que se va a utilizar y listo. El importe del alquiler dependerá del tipo de traje. El objetivo de este espacio es tener el mayor catálogo de trajes en alquiler y todos sus complementos para dar la posibilidad a todo el mundo de disfrutar de la moda flamenca. Se puede contactar con ellos a través de beflamenca.es y ahora disponen de un showroom en la avenida Cardenal Ilundain, 3.

Por último, EstilArte, un rincón en pleno barrio de Los Remedios, ofrece el alquiler de vestidos en general y de flamenca en particular, además de complementos para cada ocasión y un servicio de costura. En la calle Monte Carmelo, 44, EstilArte ofrece un amplio abanico de trajes de flamenca, un trato personalizado y la posibilidad de alquilar desde un día (60 euros) hasta toda la semana. La clienta sólo tiene que enviar sus medidas (pecho, cintura, cadera y altura desde el suelo al hombro) y ver qué modelos hay disponibles para ella. En EstilArte la talla no es un problema, ya que trabajan desde la S hasta la XXXL. Actualmente y para facilitar el acceso y el trabajo, trasladan su sede a la calle Virgen de Robledo, 5 (después de Feria vuelven a su establecimiento habitual). Se puede contactar con ellos a través de @EstilArteAlquiler o en el teléfono 670 568 117.

La moda flameneca, siempre en auge, vive su mejor momento y el alquiler de trajes de flamenca es una prueba de ello. Cada vez más espacios ofrecen este servicio para que todas las mujeres vayan a la feria de volantes y lunares sin importar las circunstancias.