Una felina sorpresa

"La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida", decía la canción. Desconfiadas, las personas suelen creer que la fortuna sólo le regala sorpresas a unos pocos privilegiados. Pero a veces, uno tiene la suerte de vivirlas en primera persona. Natural de Almería, pero residente en Sevilla desde hace años, Inma Granero es una de esas personas que desde el pasado jueves puede cantar a pleno pulmón la popular cancioncilla de los afortunados. Confiada en que había ganado unas entradas VIP para ver el musical de El Rey León en Madrid, Granero se convirtió en la auténtica protagonista de la jornada por ser la espectadora tres millones.

La mañana del jueves no auguraba nada bueno. Un cielo como aquel al que temían los galos de Asterix y Obelix invitaba a pensar que los malos presagios estaban al acecho. Aun así, Inma y Eva Granero se montaron en su coche camino de la estación de Santa Justa. Su objetivo era coger un tren que las llevara a Madrid y poder ver el musical de El Rey León. Si lluviosa fue su salida, nubosa fue su llegada. Madrid las recibió con un cielo encapotado y un coche con chófer a la salida de Atocha. Durante el camino ambas hermanas relataban al conductor los planes para los próximos días. "Hoy veremos el musical y mañana iremos a casa de una amiga a ver a su niña; hace tres meses que nació y todavía no la conocemos", contaban las hermanas. Pero sus propósitos se desvanecieron en el aire.

A su llegada al hotel, una particular recepcionista y unos peculiares empleados la esperaban. Tarea ardua la de registrarse, para ella fue la experiencia de su vida. No había terminado de decir su DNI cuando la recepcionista se arrancó a cantar El ciclo vital ante su asombro y de los demás clientes del hotel. A ella, que se llama Zama Magudulela, le siguieron el resto de los empleados compinchados. La cara de las dos hablaba por sí sola. "Esto es alucinante", exclamaba Inma Granero. "Estamos impactadas, esto parece una película", apuntaba su hermana Eva. Ambas tenían ganas de ver el musical, pero siempre surgía algún contratiempo. "Reconozco que no he visto la película, pero las promociones de la televisión son tan impactantes que me moría de ganas por verlo", señala Eva Granero. Ante esto, su hermana Inma se apresura a decir que "para ella el auténtico premio es ver a su hermana así de feliz".

Pero las sorpresas no acababan ahí. Tras unas horas de descanso, las hermanas pudieron conocer qué hay detrás de las bambalinas de El Rey León. Un recorrido con Fernando Daubler, jefe de regiduría del musical, por todos los entresijos del teatro les sirvió de antesala para todo lo que vendría después. Los disfraces de la trastienda cobraron vida al levantarse el telón y llenaron el teatro de colorido y ritmos africanos. No se veía al actor, eran animales salvajes que se movían por la sabana. "Un espectáculo cargado de sorpresas donde no te esperas nada y sientes que los personajes te cantan al oído", señalan las hermanas.

Finalizada la función, casi de tres horas que "se pasan en un suspiro", la última de las sorpresas. La actriz que hace de Nala, Cristina Llorente, anuncia a su público que se trata de un día especial, que han llegado al espectador tres millones. Las hermanas suben al escenario y, rodeadas de leones, hienas, jirafas y rinocerontes, agradecen a Stage Entertainment, la productora del musical, y exclaman: "Esto sólo te pasa una vez en la vida". Y es que, hasta los días que amanecen nublados, terminan viendo brillar un sol como el que ilumina la sabana africana.