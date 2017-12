Una historia para acercar las tradiciones a los niños

Hay muchas maneras de conocer la historia de una ciudad. Una de ellas es a través de la anécdota, del cuento. Javier Torres Gómez tiene una dilatada experiencia a la hora de narrar historias, de acercar las tradiciones de la ciudad a los niños, pero desde un punto de vista con el que los adultos también se identifican. Hace unos días se presentó Curioso Via Crucis en Triana (Editorial Samarcanda), en la Sala El Cachorro. El acto estuvo presentado por la escritora María Rosario Naranjo Fernández (Calist Sweet).

En esta nueva aventura, Francisco Javier Torres Gómez cuenta cómo un niño con falta de medios hace un via crucis muy particular y especial. Una obra en la que se dan cita ficción y realidad.

Este médico especialista en Anatomía Patológica es un enamorado de la Semana Santa de Sevilla, de la Historia y de la novela negra. De su mano han nacido títulos como A la Sombra de Morgagni (2010), Historias de cámara en ristre (2012), Más Historias de cámara en ristre (2013), Relatos cortos curiosos sobre la célula (2014), El Aliento de Satán (2014), El Amargo Sabor de la Muerte (2015), Cuentos y relatos inéditos de Semana Santa (2015) y Más cuentos y relatos inéditos de Semana Santa (2016). Como patólogo, es autor de distintos tratados de su especialidad y más de cien artículos científicos.

Según explica el propio autor, "es un libro para que los adultos lo lean con los niños". Una novela cuya trama interesará al público infantil y no dejará indiferentes a los mayores. La mente de Javier Torres no deja de fabricar historias, y al mismo tiempo que se presenta Curioso Via Crucis en Triana hay otro libro en camino. Se trata de La Semana Santa de Sevilla a los ojos de un pequeño cofrade. Es la obra que cierra la trilogía sobre la Semana Santa y actualmente está en la imprenta.