La importancia de sentirse piña

Acaban de regresar a casa y ya cuentan los días para reencontrarse el año que viene. El campamento de verano que organiza la Asociación Andaluza de Epilepsia, Ápice, ha marcado una experiencia inolvidable para los que han asistido este verano al Encinar del Escardiel; la granja escuela de Castilblanco de los Arroyos donde la asociación realiza la actividad. Durante nueve días, 62 personas (22 de ellas voluntarias) han convivido en un paraje natural con piscina, zonas deportivas, granja y hasta una pista de equitación.

La diferencia en las edades de los participantes es el único rasgo que hace que este campamento sea distinto al resto, ya que las actividades que se realizan y las ganas de vivir la experiencia son las mismas. Mientras el más veterano alcanza los 64 años, el más pequeño sólo tiene 14. A pesar de ello, no existen obstáculos que les impidan relacionarse. Entre todos forman una familia.

El objetivo de este programa, que lleva celebrándose 16 años consecutivos, es fomentar la autonomía y la independencia de las personas que padecen epilepsia, además de servir de vacaciones en las que divertirse y hacer amistades. Para ello, los voluntarios de la asociación planean con antelación las actividades y la organización del campamento. Algunos incluso aprovechan sus vacaciones en el trabajo para pasar unos días colaborando. Las actividades que se realizan durante el campamento se diseñan en función del perfil de los asistentes. "Hay que buscar un equilibrio. Alternamos las actividades intensas con otras más tranquilas porque las emociones van ligadas a las crisis", explica Aurora Gómez, coordinadora del voluntariado y vicepresidenta de la asociación. A pesar de ello, no hay nada que se les resista. Practican actividades deportivas, como tirolinas o guerra de globos de agua, y hasta karaokes o cursillos de primeros auxilios para saber cómo reaccionar si un compañero sufre una crisis. "En ese caso, el monitor atiende a la persona afectada pero no se detienen las actividades", explica Rubén Jiménez, voluntario de Ápice y hermano de uno de los participantes.

Aunque la idea de esta iniciativa es fomentar la convivencia y los participantes pasan la mayoría del tiempo en comunidad, cada voluntario suele ser responsable de tres personas de las que se ocupa durante el campamento, algo que ocurre en determinados momentos, ya que sólo se dividen a la hora de dormir y de ponerse el bañador para ir a la piscina. El resto del tiempo son una piña. Los voluntarios reconocen que la asignación de habitaciones y de monitores es siempre una tarea difícil porque hay que casar bien los caracteres de los asistentes. Pero también saben que el compañerismo y la amistad funcionan desde el primer minuto.

Muchos han sufrido el rechazo y la incomprensión en su entorno cercano. "Alguna vez me he caído en mitad de la calle a consecuencia de una crisis y la gente, en lugar de ayudarme, me ha dado de lado porque piensa que voy ebrio", explica Tomás Gómez, padre de Aurora y socio de Ápice desde antes de que la asociación tuviera su sede. Al llegar a la asociación se relacionan con gente con la que se sienten comprendidos e integrados. Es el caso de Jesús Álvarez, un joven con la inquietud de contar lo que sucede a su alrededor y que sueña con ser periodista. "Entrar en Ápice me ha dado muchos amigos", comenta el joven.

En cada uno se despiertan inquietudes distintas. Los hay que prefieren jugar al fútbol. Jesús Carlos Monuera, Charly para sus compañeros, es delantero en el equipo de Ápice y muestra su pasión por el Barça en los colores de su pulsera. Otros apuntan maneras de artista, como Israel González, que toca la caja y compone las canciones de cada verano. Sus compañeros se refieren a él como El Paco Candela del campus.

Compartir experiencias y aceptar que se puede vivir con normalidad la enfermedad es para muchos el motor de Ápice. "No luchamos contra la epilepsia; luchamos para aprender a vivir con ella, sentencia Aurora Gómez.