Un investigador del CSIC participa en un concurso de divulgación científica

álvaro Bayón Medrano, divulgador científico e investigador de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), es uno de los participantes de Somos científicos, ¡sácanos de aquí! Se trata una actividad de divulgación a través de internet en la que estudiantes de entre 10 y 18 años de toda España conocen e interaccionan con investigadores que trabajan en ciencia y tecnología.

Los estudiantes retan a los científicos en rápidos chats de texto y les preguntan todo lo que quieran, desde cuestiones de biología hasta materia oscura o producción de nuevos medicamentos. El principal objetivo de esta actividad es aumentar el interés en el alumnado por la ciencia, la tecnología y la innovación.

Álvaro Bayón Medrano es licenciado en Biología y actualmente realiza la tesis doctoral sobre el impacto de plantas ornamentales sobre el medio ambiente y el ser humano. "Esta actividad me va aportar bastante experiencia en divulgación, algo a lo que me quiero dedicar", explica el investigador. "Ya he hecho bastante divulgación, pero nunca con este sistema", añade.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de, mediante un sistema "rápido e inmediato", humanizar a las personas que trabajan en ciencia e ingeniería y podrán acercarse al mundo de la investigación e innovación desde el punto de vista de quienes trabajan en ello. Tras dos semanas, los estudiantes votarán para que su favorito gane un premio en metálico a invertir en más divulgación. "Si ganara, compraría mejores materiales para mi canal de Youtube y donaría parte del dinero a la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, de la que soy socio", concluye Bayón.

La actividad se celebra del 16 al 27 de abril de 2018 y es posible gracias a la colaboración de EduCaixa y la Obra Social La Caixa. La Zona Futuro está patrocinada por Thales Foundation.