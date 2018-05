"No iríamos a Eurovisión, no es un arma de doble filo, sino de cuatro"

El dúo musical formado por Andy y Lucas alcanzaron el éxito hace 15 años con su tema Son de amores. Tras una larga trayectoria, los gaditanos han sido la melodía de la mayoría de las adolescentes. Este año, sin ser menos, vienen pisando fuerte con su noveno disco, Nueva Vida. Permanece su esencia, en cambio, en su último single, Para que bailes conmigo, al añadirle un nuevo ritmo al son del reggaeton, han superado la cifra de tres millones de reproducciones en apenas un mes. Cuentan, además, con una tercera voz, la de Dr. Bellido. Es casi imposible escuchar el tema y no mover el esqueleto. Justo fue lo que les pasó a los fans que se encontraban en Fnac para la firma de su nuevo disco. Todos con móvil en mano, bailaron, cantaron y grabaron el ambiente que crearon la pareja en la sala con una par de guitarras.

-¿Creen que aún existe algún despistado que no sabe quien es Andy y quien Lucas?

-Lucas: Sí, totalmente. Casi todo el mundo nos sigue confundiendo. Y lo que queda...

-Andy: Es el dilema de España (entre risas) es algo que creo que no se va a solucionar en la vida.

-Dicen que su último single suena a rumbatón.¿Qué quiere decir?

-A: Es un término que nos hemos inventado nosotros mismos para explicar la nueva mezcla que hemos creado en nuestro último trabajo, combinandonuestro estilo de siempre con reggaeton.

-Tras el éxito de vuestro último tema, ¿piensan seguir con ese nuevo registro?

-A: Nosotros vamos a seguir con nuestro estilo de música, el de toda la vida, pero posiblemente hagamos algo más de este tipo. Al fin y al cabo son nuestras canciones de siempre pero más modernitas.

-¿Esperaban tan buena acogida?

-L: La verdad que ha sido una sorpresa, pero estamos contentísimos con el resultado y de que haya gustado tanto, claro que sí.

-¿Cómo se les ocurrió la idea de trabajar con el cantante Dr. Bellido en vuestro último tema y no con otro artista?

-L: La verdad que fue él mismo el que se puso en contacto con nosotros por las redes sociales. Nos propuso hacer algo juntos y, desde luego, nos abrió la mente para hacer este tipo de cosas.

-¿Con qué otro profesional del mundo de la música les gustaría actuar?

-A: Con Dr. Bellido ha sido un privilegio, al ser primerizos en tocar éste género, el poder mezclar nuestro estilo de siempre, sonando más moderno . Pero si siguiéramos haciendo este estilo de música, en este caso uno o dos temas en el disco, sería increíble hacerlo con los grandes que hacen reggaeton.

-De toda vuestra trayectoria, ¿podrían escoger una sola canción?

-A: Es muy complicado. Me gustan muchas de ellas y yo no podría decidirme sólo por una...

-L: De este disco, el single está muy bien. La última oportunidad está muy chula y Nueva Vida nos gusta mucho también. Como ves, yo tampoco puedo decidirme por una...

-¿Han vivido experiencias divertidas con los fans?

-A: (entre risas) Muchas, muchas, muchas... Desde que te tiran la ropa interior al escenario, que ya se acostumbra uno, hasta que se te cuelen en las habitaciones, corriendo por los pasillos del hotel. Son historias para contar, aunque está claro que no somos ni los primeros ni los últimos a los que les ocurren estas cosas.

-¿Qué les parece la canción que nos representa este año en Eurovisión?

-L: Sabemos que van los dos chicos de Operación Triunfo, pero la verdad es que aún no la he escuchado...

-A: Te mentiría si te dijera lo contrario, pero yo tampoco la he escuchado todavía. Se podría decir que Eurovisión no es un arma de doble filo, sino de cuatro... Es muy complicado triunfar allí. De hecho, si me lo propusieran ahora mismo yo diría que no. Es peligroso participar.

-¿Qué piensan del actual panorama musical?

-L: Sinceramente, lo que es el formato disco hoy en día está bastante complicado, ya que se están abriendo otras puertas como lo sonSpotify, Youtube... Y la verdad que esperamos conseguir que se sigan dando firmas de discos como ésta, pero es muy complicado. Tienes que estar dentro de la industria para saberlo. Ahora es difícil reunir a 60 personas, pero dentro de dos años seguramente lo sea aún más, por el tema de las descargas por internet.