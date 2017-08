Una joven promesa de la moda

María martín studio

Dicen que no corren buenos tiempos para los emprendedores, mucho menos para los emprendedores creativos. Además, si se habla de moda, siempre se suele decir que todo está inventado y que ser diseñador de éxito en estos tiempos que corren es bastante complicado. Aunque, claro, siempre hay excepciones. Con sólo 22 años y con sus estudio recién acababos, María Martín acaba de lanzar su propia firma, María Martín Studio, algo que comenzó como un proyecto de fin de carrera y ya es una realidad para ella.

Su actual firma de moda nació de su proyecto de fin de carrera en Ceade

Tras finalizar sus estudios en Ceade el pasado mes de junio, con una colección-proyecto muy aplaudida, la diseñadora, natural de Herrera, ha decidido dar un paso más allá con su propia firma de ropa y complementos y pasa a formar parte del grupo de los noveles de la moda española. Tras finalizar los estudios, como en todas las carreras, la joven tuvo que presentar un proyecto con el que demostrar que lo que había aprendido le valdría para labrarse un futuro siendo aquello para lo que se había estado preparando. Así, la diseñadora se planteó afrontar el proyecto final de grado como un culmen a los cuatro años de formación y crecimiento profesional, en el cual plasmar su personal visión e inquietudes referentes al diseño de moda y la creación del mismo. Bajo el nombre de F.E.A.R. (Face Everything And Rise), el proyecto de Martín fue reconocido como el más destacable al recibir la matrícula de honor de la promoción 2013-2017 de la titulación superior de Diseño de Moda. Tras presentar el proyecto, la joven diseñadora se animó a crear su propia firma y así nació María Martín Studio. Este proyecto se sustenta en torno a la importancia del diseño y el proceso creativo en la moda, planteando una línea estética muy depurada y minimalista, que defiende la creación de novedosos volúmenes y siluetas, que parten de un exhaustivo estudio de la anatomía. Con una línea de prendas sofisticada y elegante, la joven es una de las nuevas promesas de la moda sevillana y nacional.

Su primera colección profundiza en el concepto de creación y creatividad y se plantea como una propuesta madura y profesional que aúna minimalismo, complejidad técnica e impacto visual desde la pulcritud de sus diseños. La joven plantea una línea estética muy depurada que defiende la creación de siluetas a partir del estudio exhaustivo de la anatomía.

María Martín nació en 1995 y desde entonces ha vivido entre las provincias de Sevilla y Málaga. Desde la infancia le ha movido tanto la creatividad como la creación, aptitudes que comenzó a desarrollar de forma autodidacta pero que con el paso de los años fueron pasando a un segundo plano, en forma de entretenimiento y método de desconexión. A los 17 años, con la llegada de las dudas sobre qué futuro profesional escoger, empujada por su familia y a pesar de estar cursando una rama científica, se planteó por primera vez el diseño de moda y la creación en general como futuro profesional y modo de vida. Ahora, tras estos cuatro años de formación y exploración personal puede asegurar que optó por la opción correcta. "La creación de moda me realiza, me llena y me satisface; ahora tengo la certeza de querer dedicar mi vida a la creación, dando valor al diseño de moda como proceso, algo que surge del estudio y el trabajo por parte del diseñador", señala esta joven promesa.

La proyección de esta nueva firma comprende el posicionamiento en el circuito nacional de la vanguardia del diseño en España, como un perfil de nuevo diseñador con una identidad estética muy marcada y depurada que propone un proyecto profesional y está totalmente a la altura de la demanda actual del sector.

Martín es la prueba de que todo esfuerzo tiene su recompensa y que los sueños, si se trabaja lo suficiente y se pone empeño, llegan a cumplirse. El mundo de la moda recibe a una joven llena de ideas y para la que todo suma y cuenta para labrarse un futuro laboral.