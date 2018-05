La letra que se come en Alcalá de Guadaíra

El pan de Alcalá de Guadaíra es tan peculiar que se puede disfrutar en el paladar, por el aroma que desprenden los hornos y gracias al diseño de Ricardo H. Vargas, también se puede leer.

Guadaíra Font es gratuita y está preparada para usarla en el mismo momento en que se descarga de forma gratuita en www.creativa.es/guadairafont. Aquí, además de poder descargar esta fuente de letras, hay un botón destinado a la donación para que Ricardo H. Vargas pueda seguir realizando proyectos.

Este joven diseñador gráfico vive en Alcalá de Guadaíra. "Tenía muchas ganas de aunar la tradición del pan de Alcalá con el diseño gráfico y para ello contacté con el horno Portofino. Tanto Fabio como Miriam ayudaron a hacer la masa", explica Ricardo H. Vargas.

El primer paso para crear esta letra que casi se puede comer fue hacerla realmente de pan. Una vez horneadas, Eva y Daniel de Bfree Imagen las fotografiaron para sacar el diseño de cada uno de los elementos tipográficos. "Una vez rediseñados, están listas para usar", destaca el diseñador.

La vistosidad y forma del tipo la hace ideal para cualquier mensaje relacionado con la gastronomía.

De este modo se presenta Guadaíra Font, recién salida del horno, una tipografía handcrafted, donde no aparece la técnica del 3D. "La tipografía es todo un homenaje al pueblo que, gracias a su río, a los molinos y al trabajo artesanal, antiguamente surtía de pan a toda la provincia de sevilla a tráves del reparto en burro y en tren". De hecho, este pueblo sevillano tiene el sobrenombre de Alcalá de los Panaderos.

"Me gusta imaginar la conexión entre la Guadaíra Font y esos burritos cargados de pan o al antiguo tren repartiendo el pan de Alcalá por toda la provincia. Me gustaría que la tipo se descargue, se distribuya y se use por todo el mundo", afirma Ricardo H. Vargas.