Cómo librarse de las presión o el 'mindfulness'

Déjate en paz y empieza a vivir, del filósofo Fabrice Midal, un éxito internacional con más de 100.000 ejemplares vendidos, ha sido publicado recientemente por Paidós. En la obra se descubre que la clave del mindfulness reside en librarse de las presiones que a menudo nos imponemos: podemos decir que no sin sentir remordimientos, podemos dejar de hacer aquello que no nos satisface. Podemos darnos un respiro, meditar, y dejar espacio a todo lo que nos hace sentir bien. "Meditar, en el fondo, es simplemente el hecho de estar. El hecho de parar, de concederse una pausa, de dejar de correr para estar en uno mismo, para anclarse en el propio cuerpo. Es una escuela de vida", detalla el autor.

"Hace años que me dedico a impartir conferencias y seminarios en escuelas, empresas y hospitales. Y siempre salgo con la misma impresión: nos pasamos el día torturándonos. Nos torturamos para integrar unas normas, unas consignas y unos modelos que no nos corresponden. Nos torturamos porque queremos hacer las cosas bien y porque consideramos que no hacemos las cosas bien. Nos torturamos porque estamos convencidos de que los demás sí que saben hacer las cosas bien. Nos torturamos muchas veces sin que nadie nos pida nada... Nos dejamos invadir por un activismo frenético que nos ciega. Obsesionados por la urgencia de hacer, no nos damos cuenta de que en realidad no hacemos nada: nos inquietamos y olvidamos lo esencial. Nos olvidamos de atrevernos, de osar", describe Midal.

"Mi experiencia me ha enseñado que dejarse en paz es la única manera de redescubrir las posibilidades que hay en nosotros y que habíamos olvidado por completo. ¡Párate! Es la única manera de actuar. ¡Libérate de protocolos, procedimientos y pseudourgencias que no son tales! Sólo así surgirán en ti el entusiasmo y las ganas de ir más allá. No huyas a la cima de una montaña ni al fondo de una cueva para reflexionar: quédate donde estás y deja de razonar. Déjate en paz; porque en nuestro mundo, lleno de sufrimientos, miserias e inhumanidad, hay urgencias. Debemos propiciar el cambio enseguida. Dejándonos en paz...", añade el escritor.

Fabrice Midal es filósofo y profesor de meditación desde hace más de veinte años. Introductor del mindfulness en Francia, es el fundador de l'École Occidentale de Méditation. También trabaja como editor en Éditions Belfond y dirige una colección llamada L'esprit d'ouverture. Es autor de varios libros que han tenido un gran éxito en su país.