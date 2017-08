De mayor quiero ser...

Da igual la edad que se tenga, la máxima preocupación del ser humano siempre es la misma: el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Dónde se estará dentro de unos años? ¿Se podrá vivir de lo que se ha estudiado? Esas son algunas de las preguntas que rondan las mentes inquietas de las personas. Por eso, desde que los niños son pequeños se les infunde esa preocupación por el devenir de sus vidas con la clásica pregunta: ¿Qué quieres ser de mayor? Aunque las criaturas no sepan lo que es ser mayor ni alcancen a entender la importancia de desempeñar una profesión dentro de unos años, ya empiezan a reflexionar sobre su futuro laboral. Por eso, un año más, la empresa de recursos humanos Adecco da a conocer las preferencias de los pequeños de Andalucía en cuanto a sus futuros laborales, en una encuesta realizada a niños de entre 4 y 16 años.

A pesar de que los años pasan y que las preferencias y gustos van cambiando en función de los tiempos, hay cuestiones que son inamovibles. Desde que el fútbol se convirtiera en el deporte rey no hay niño sobre la faz de la tierra que no quiera ser futbolista. De hecho, según la encuesta, un 13,2% de los niños quieren pasarse la vida entre balones y porterías. Si su principal actividad de ocio es pasar las horas muertas pegando patadas a una pelota, ¿por qué no van a convertir su afición en profesión? Sobre todo cuando ven en la televisión que es posible llegar a ser millonario haciendo de un juego un trabajo. Figuras como Cristiano Ronaldo o Messi, sus grandes ídolos, tienen la culpa de que los pequeños quieran hacer del fútbol su profesión. Aunque quizás alguien les deba advertir que no todo lo que hacen ambos futbolistas es digno de ser copiado, sobre todo si quieren estar en paz con Hacienda.

Figura idolatrada por pequeños y mayores, la de policía es la profesión que se lleva todos los honores. Mantener a los malhechores entre rejas, perseguir a los que hacen fechorías y velar por la tranquilidad de los ciudadanos es un aliciente de peso para que el 18,4% de los niños se decanten por esta profesión. Si de salvar a los demás se trata, los pequeños también contemplan entre sus profesiones preferidas la de médico (4,2%) y bombero (5,3%).

En el caso de las niñas, la cosa no varía mucho con respecto a años anteriores. Para ellas las profesiones en las que prima la labor altruista y de vocación de servicio son las preferidas. Con roles que se repiten hasta la saciedad en la sociedad, donde la mujeres son la que se preocupan por el prójimo y desempeñan funciones de cuidado a los demás -parece que los hombres no están o no quieren estar preparados para ello- es normal que las niñas quieran convertirse en profesoras, médicos, enfermeras o veterinarias. De ahí que un 41,2% de las menores encuestadas sientan predilección por la docencia, junto a un 12,1% de niñas que desean ser médico. Aunque la faceta creativa también está muy presente entre las pequeñas, ya que también se decantan por profesiones como la de actriz (9,9%), cantante (2,7%) o diseñadora (2,3%). Los programas de televisión, donde proliferan los talent show,pueden ser la causa de estas elecciones.

A pesar de que los patrones de conducta y las elecciones de los niños de ahora son similares a los de hace 20 años, la encuesta revela que sí se están dando cambios en cuanto a las profesiones. Internet y la revolución digital han traído consigo el surgimiento de nuevas profesiones, como es el caso de los youtubers, los influencers o los blogueros. Cada vez más presentes en medios y en internet y con unos niños que acceden a la red como Pedro por su casa, no es de extrañar que empiecen a querer desempeñar estas profesiones. Según la encuesta, un 3,8% de los niños desean ser youtubers, mientras que un 5,9% de las niñas quieren ser blogueras.

Con profesiones utópicas, clásicas o más modernas, lo que los pequeños tienen claro es que en cualquier cargo que desempeñen siempre habrá alguien por encima que les dé órdenes. Puestos a elegir, los niños lo tienen claro. Trabajen de lo que trabajen, su jefe ideal sería Leo Messi (10,5%), seguido de Cristiano Ronaldo (7,9%) y Enrique Iglesias (5,3%). Las niñas, por su parte, querrían estar a cargo de Shakira (11,8%) o de Manuel Carrasco (8,8%) e incluso ser sus propias jefas (7,4%).

Puestos a soñar -ya que son niños y aún pueden hacerlo- los pequeños aspiran a ganar un salario mensual de 15.000 euros (un 18,1%). Aunque los hay que todavía apuntan más alto y esperan ganar un millón de euros al mes e incluso tener una nómina infinita. Eso sí, cuando se les pregunta sobre las tareas domésticas y familiares algunos sacan su lado más arcaico y retrógrado al considerar que éstas son responsabilidad de las mujeres (el 62,5% de los encuestados). Pero todavía tienen tiempo para ser astronautas, hacerse millonarios gracias a ello y aprender que las tareas de casa son a repartir entre los que la habitan.