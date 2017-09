La mayoría de las compras 'on line' se hacen en el tajo

Con la llegada del mes de septiembre acaban para muchos las vacaciones y, por tanto, llega el momento de volver al trabajo. Con la vuelta a la rutina, ¿qué es lo que más echan de menos y cómo lo solventan los españoles? Según una encuesta realizada por Vente-privee -la creadora y líder mundial del concepto de ventas flash- entre sus socios, el 42% de los españoles indica que la falta de tiempo es lo que más echan de menos tras el periodo de descanso estival, seguida de la libertad de hacer lo que quieren cuando quieren (33%). Es por esta razón que las compras on line suben de forma exponencial durante el mes de septiembre -el 92% de los españoles dicen comprar más on line cuando están trabajando-. Según datos de Vente-privee, las ventas on line aumentan un 71% en comparación con los meses de verano -junio, julio y agosto-. Además, estas cifras son todavía mayores si hablamos del gasto, que se multiplica por dos.

No hay que olvidar que septiembre es uno de los meses más complicados del año económicamente hablando -así lo afirman el 60% de los encuestados- y las ofertas y promociones on line ayudan a no verse con la soga al cuello a la vuelta del verano.

De hecho, el 32% de los encuestados afirman que internet les supone una solución muy útil para optimizar el presupuesto, además de que el 57% destaca también que es una buena herramienta ante la falta de tiempo para comprar. El hecho de pasar más horas en la oficina hace que el PC sea el dispositivo favorito para comprar on line (58%), mientras el 32% elige el smartphone.

Por último, hay que destacar que en septiembre también termina la temporada de verano y, por tanto, es el momento de ponerse a pensar en lo que se va a necesitar de cara al invierno. Es por eso que durante este mes la ropa de abrigo y la de lluvia se posicionan como las más demandadas. En concreto, destacan las compras de prendas exteriores y de botines entre las mujeres y de ropa de abrigo, sudaderas y botas entre los hombres. Otras prendas que vuelven a comprarse son bufandas, gorros y guantes.