El momento de sacar al filósofo que se lleva dentro

La filosofía es una actividad extraña que, a menudo y con cierta razón, suscita la burla de quienes no la comprenden. Los filósofos hacen preguntas que no tienen respuesta, se asombran por cosas que a la mayoría pasan inadvertidas y tienen la manía de cuestionar actitudes y creencias que al resto de los mortales resultan indiscutibles. Comenzando desde Sócrates hasta llegar a Nietzsche, pasando por las escuelas filosóficas de la Antigüedad, la teología cristiana medieval, los pensadores modernos, los filósofos ilustrados, el idealismo de Hegel y el materialismo de Marx, en el libro Viaje al centro de la filosofía, de Nemrod Carrasco (Paidós), encontrará algunas de esas preguntas tan excéntricas que han obsesionado a los filósofos y que, tal vez, si le convencen y se deja llevar por ellas, le permitan comprender un poco mejor el mundo en que vivimos.

Nemrod Carrasco nació en Barcelona en 1974 y es profesor de Filosofía en la Universidad de Barcelona. Se doctoró con una tesis sobre Platón y últimamente se ha especializado en temas de estética. Es el responsable del asesoramiento filosófico de Merlí, la serie de ficción que ha logrado despertar el interés por la filosofía entre los más jóvenes y que se ha convertido en uno de los programas televisivos más populares.

Para el autor, en la introducción del libro: "La filosofía está ligada desde sus orígenes a esta pregunta tan sencilla como inocente: ¿en qué mundo vivimos? En lugar de apresurarnos y querer darle una respuesta, en lugar de opinar y dejarnos llevar por las ideas que tenemos sobre el mundo, hay que prestar atención a lo que la pregunta plantea".

"Esto es lo que distingue a la filosofía de cualquier otra forma de pensar. Se pone a buscar la verdad y de esta manera se sitúa para siempre ante nosotros en un lugar distinto de aquel otro que nos resulta tan obvio. En el fondo, la historia de la filosofía no es otra cosa que la historia de esta búsqueda que nos invita a salir de nuestro mundo hacia no se sabe muy bien qué. Si eres de los que nunca ha hecho filosofía pero está enamorado de la verdad, si tienes ganas de aventurarte en ella aunque no sepas muy bien lo que te espera, si buscas un lugar por donde empezar a pensar sin importarte mucho adónde pueda llevarte, si te sabe a poco una vida desprovista de preguntas y perplejidades, si eres de los que no quiere dejar de asombrarse, entonces te animo a realizar este viaje que ya emprendieron en algún momento los filósofos. Empecemos", concluye Carrasco.