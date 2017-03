Cuatro mujeres al borde del desmayo, pero bien

Fundiciónteatro a Pelo y La Ejecutora estrenan hoy a las 20:30 Las dependientas, una obra dirigida por Fran Pérez Román, a partir de un texto de Julio León, y protagonizada por Celia Vioque, Tatiana Sánchez Garland, Beatriz Arjona y Verónica Morales.

Con Las dependientas, Teatro a Pelo y La Ejecutora se han rodeado de un equipo multidisciplinar para realizar una investigación escénica en torno a la autoexplotación, a través del relato de cuatro mujeres y su día a día. Las dependientas es el relato de cuatro mujeres que podrían ser todas las mujeres y que también podrían ser todas las personas. Las dependientas están cansadas, pero bien, están reventadas, pero bien, están al borde del desmayo, pero bien. Tienen que seguir siempre adelante, no pueden parar de trabajar, no pueden parar de sonreír, no pueden parar de intentar ser las mejores en todo. Las dependientas siempre pueden más.

La obra se representa hasta el domingo y las funciones son a las 20:30. Las localidades están a 13 euros en fundiciondesevilla.es. Casa de la Moneda. C/ Habana.