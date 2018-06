Broadway estrenó en 2008 el musicalThe Little Mermaid, dirigido por Francesca Zambello, con libreto de Doug Wright y música de Allan Menken, basado en la película homónima de Disney de 1989. Tomando como referencia este espectáculo, Escaparteatro, compañía de teatro aficionado con una larga trayectoria en musicales, entre otros géneros, representará el próximo 10 de junio, en el Teatro San José Padres Blancos (C/ Juan Ramón Jiménez, 22; 19:00) una adaptación del musical, bajo el nombre La Sirenita, un musical bajo el mar, para el que ya se agotaron las entradas hace un mes y ya se han puesto a la venta las entradas para su reposición, el 21 de octubre en el mismo escenario.

Aficionados expertos en el musical de Broadway

La compañía sevillana ya ha puesto en escena otras piezas musicales, tales como Grease, Chicago,La Bella y la Bestia y El Jorobado de Notre Dam, entre otras obras recientemente estrenadas como La cena de los idiotas y Salir del Armario.

Esta nueva versión de La Sirenita está dividida en dos actos y tiene una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos en los que se narra la conocida historia de Ariel, una joven sirena, hija del rey Tritón, a la que le encanta el reino de los humanos. Cuando el barco de un joven y apuesto príncipe, el príncipe Eric, naufraga, Ariel salva su vida y se enamora perdidamente de él. Para poder conquistarlo, venderá su voz a cambio de unas piernas a Úrsula, la bruja del mar, que a su vez intentará conseguir el poder de los siete mares.

Los protagonistas del montaje

Si en algo destaca esta compañía es en la profesionalidad con la que encaran todos los proyectos en los que trabajan y en lo involucrados que están sus componentes. En esta ocasión, la dirección corre a cargo de Álvaro Salguero Sanabria, maestro de Educación Infantil y actor de teatro aficionado desde 2005, pertenece a esta compañía amateur, con la que, actualmente, tiene dos obras en cartel: el musical Chicago, todo es jazz, y la comedia La cena de los idiotas. Comparte la dirección del musical con Marta Salguero Sanabria, locutora de Onda Guillena Radio y experta en musicales dirigidos principalmente al público infantil, entre ellos: Te pillé Caperucita y Un viaje a nunca jamás.

Las tareas de coreografía, escenografía y vestuario corresponden a Ángel Barroso Merino. Muy vinculado al mundo del teatro, forma parte de la compañía Escaparteatro, con la que ha actuado en Grease, el musical y, actualmente, Chicago, todo es jazz. Ha formado parte también de la asociación de Teatro Musical de Sevilla (ATMS) y su último musical ha sido Fase REM, estrenado el pasado mes de abril.

De vital importancia es la dirección musical, que corresponde a Pablo José Montilla Expósito. En 2012 comenzó en el teatro musical, formando parte de la Asociación de Teatro Musical de Sevilla (ATMS). Tras su marcha en 2014 de ATMS, retoma el teatro musical accediendo a la compañía La Barbarie Teatro Musical, viviendo su nacimiento y comenzando a montar con ellos sus obras. No es hasta 2016 cuando se incorpora en la compañía Escaparteatro, asumiendo el papel de director musical para el estreno de La Sirenita. Un Musical Bajo el Mar.

Una veintena de actores componen el elenco de esta creación musical protagonizada por Marta García (Ariel), Álvaro Albarrán (Eric), Manuel Halcón (Tritón), Carmen Maínez (Flounder), Ángel Aguilar (Sebastián) y Maribel Rodríguez (Úrsula), entre otros.