Una nómada del siglo XXI

Pertenece a la generación del nuevo exilio, ese que nada tiene que ver con los conflictos bélicos pero que obliga a muchos jóvenes españoles a labrarse un futuro lejos del país materno, aunque para ella no haya sido exactamente así. Carmen Ayala es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y actualmente reside en París. Su formación y el espíritu aventurero la ha llevado a viajar tantas veces como ha deseado porque ella lo tiene claro, "siempre ha querido irse". Amante de la lectura y el Séptimo Arte, le gusta citar los versos de Caminante no hay camino, de Antonio Machado, o hacer alusión a Les Chebabs de Yarmouk, de Alex Salvatori, una película en que un joven describe su barrio como "un campamento donde las tiendas se construyen en duro". Es su forma de definirse, aunque ella no lo sepa. Ayala es una especie de nómada moderna que no para de cuestionarse todo lo que observa, de preguntarse por los lazos entre la identidad y el lugar al que se pertenece. Algo que refleja en sus pinturas. Éstas las expone actualmente en el Colegio de España de París (hasta el 28 de febrero). Bajo el nombre Ser y estar, la muestra recoge piezas que reflejan un constante debate entre la figuración y la abstracción, el ser inherente y el ser circunstancial, una lucha interna de esta joven pintora que tiene como objetivo su transformación a través de lo que la rodea y la creación de objetos que lo testimonien.