Una playa 'de miedo' en la sierra

Detrás de la palabra playa suele estar la imagen de arena y mar con más o menos olas, un municipio costero y sin muchos accidentes geográficos cerca. Pero no siempre es así, en la provincia de Sevilla esta definición incluye sierra, río y mucha naturaleza.

Lejos de los castillos de arena y el rumor de las olas o las puestas de sol sobre un horizonte infinito, los vecinos de San Nicolás del Puerto pueden decir que ellos disfrutan de la playa en la sierra y dentro de un parque natural. Y no sólo ellos, porque la costa de la Sierra Norte recibe cada vez más visitantes y bañistas que, ya sea por gusto o por curiosidad, deciden pasar un día de playa entre casas blancas y a la orilla de un río en el que, además, se pueden bañar y donde no hay olas.

Desde que comenzó la temporada de playa serrana el pasado 9 de junio, no han parado de aparecer visitantes cada fin de semana en una peculiar costa donde no hay arena pero que cuenta con socorristas, además de una zona azul para aparcamiento, que ha sido ampliada este año. Para que no falte de nada hay varios servicios como chiringuitos, un campo de voley playa, otro de fútbol playa, además de sombrillas naturales, merenderos y parterres. Todas las actividades de una playa pero en un entorno con parque natural y donde un pequeño río se ha creído mar.

Pero el gran protagonista de la playa en mitad de la sierra es el río Galindón y el puente de piedra que en un principio regulaba el caudal. El proyecto de creación de esta playa artificial data de 1974, aunque por diferentes motivos no se adecuó para el baño hasta los años 80. Aunque al principio casi todos los que iban eran vecinos del municipio o de los pueblos cercanos, cada vez son más los que llegan desde otros puntos de Sevilla, Córdoba e incluso zonas como Huelva o Cádiz.

En números son 350 metros de longitud y 40 metros de anchura, y dos metros de profundidad como máximo. Todo ello sobre un lecho forrado con hormigón impreso. Un sistema de compuertas que regula el cauce del río permite crear una playa fluvial que cada vez atrae a más visitantes a este pequeño pueblo de 680 habitantes que están buscando un baño en plena sierra, con un pequeño municipio como San Nicolás del Puerto donde todo es naturaleza y en un río donde la historia está muy presente. Como en la cimentación romana del puente de piedra donde están las compuertas que permiten la creación de la playa fluvial.

Este fin de semana, además, es el lugar perfecto para pasar una noche de terror. Cada año los maruchos, que es el gentilicio del pueblo, se transforman en protagonistas de una historia de terror. Es un pequeño municipio donde todos ponen su granito de arena de forma voluntaria para que esta cita siga siendo uno de los mayores revulsivos turísticos del verano en la Sierra Norte.

Desde el año 2003, donde el público era eminentemente comarcal hasta este momento, en el que llegan personas desde toda España y se vendieron 900 entradas en las primeras cinco horas de venta, la Noche del Terror ha sido Premio Progreso 2010 con una previsión de visitas de 8.000 personas. En un pueblo de casi 700 habitantes esta actividad supone un importante motor económico.

La historia sobre la que gira este pasaje natural del miedo en la ribera del Huéznar, es Arcadia 2.0. El nuevo orden. El argumento gira en torno a las consecuencias de una sociedad dominada por las máquinas.

Desde que comenzó esta actividad desde los servicios de Juventud del Ayuntamiento han pasado por la localidad más de 70.000 personas. Pocos se quieren perder un pasaje del terror de aproximadamente un kilómetro de recorrido por los bosques aledaños, partiendo de la Casa de la Cultura, que, curiosamente, era un antiguo cementerio, donde se hace una presentación antes de que los participantes se lancen a recorrer los bosques en la oscuridad.

Los propios organizadores advierten que el recorrido no es apto para personas con problemas cardíacos, respiratorios, fobias, etcétera. Ni para menores de 12 años. Otra de las características que contribuye a crear este clima de miedo es que los grupos estarán compuestos de 12 personas, excepto los denominados vips, compuestos por la mitad de miembros.

Cada año cambia totalmente la temática y todos los actores participantes, casi 100 por día, que son voluntarios de la comarca. Además de este pasaje del terror, existe una programación paralela para el público que queda fuera del recorrido por falta de entradas, con animación de calle, espectáculo central a medianoche, música en directo o mercadillo.

De hecho, hay actuaciones previstas en diferentes puntos de la localidad desde las 22:30. A ellos se une el espectáculo de animación La Maldición de Tuparú a las 00:30 en la Plaza de España. Asimismo, un concierto a las 02:00 de Dj Mawi, en la Plaza de España.