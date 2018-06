La provincia comparte el pulso vital de la ONCE

La ONCE se abre a la sociedad sevillana hasta el 9 de junio con la Semana de la ONCE, que va a ofrecer un total de 40 actividades para todos los públicos, en ocho puntos de la provincia: Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Coria del Río, Dos Hermanas, Écija, Lora del Río, Osuna y Utrera.

Este año, en su segunda edición, lleva por lema Tú y yo tenemos mucho que ver y quiere ser una invitación a los ciudadanos para compartir el pulso y la experiencia vital de las mujeres y los hombres que conforman la ONCE en Andalucía, según la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet. En total van a ser 200 actividades en 37 ciudades andaluzas.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, inauguraron en el Muelle de la Sal el circuito de movilidad con el que arranca una semana de intensa actividad institucional para mostrar el modelo social de la ONCE a los sevillanos.

"No hay una organización en todo el mundo que se haya comprometido tanto con la discapacidad a través de la educación, el empleo y la accesibilidad que la ONCE", dijo la consejera. "Nos queda mucho camino por recorrer de la mano de la ONCE porque a veces no vemos lo que no queremos ver y los ciegos nos ponen la vista al resto de la ciudadanía", añadió María José Sánchez Rubio.

Ángel Sánchez se declaró orgulloso de los 80 años de la ONCE y dedicó este aniversario "a los ciegos valientes que pusieron en marcha este modelo social y abandonaron la seguridad y la tranquilidad que les hubiera aportado una pensión a cambio de ser dueños de su propio destino y estar en la calle con nuestros vecinos". "Tenemos que visitar otros países -añadió el director general de la organización- para darnos cuenta de lo que hemos sido capaces de hacer aquí en España, un éxito que se debe al compromiso de los ciudadanos, a la ONCE y a las administraciones", dijo Sánchez.

Por su parte, el delegado del Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, dijo que la accesibilidad, la tolerancia y el respeto a la diferencia "deben ser una norma de identidad de la Sevilla del futuro". "Sevilla quiere a la ONCE y la ONCE quiere a Sevilla, eso es real", exclamó Flores.

El programa se cerrará el sábado 9 con una gala musical en la sede de la Delegación Territorial que contará con la participación de los ganadores de todos los concursos musicales celebrados hasta ahora.

En la inauguración participaron también el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez, la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Ángeles Fernández, junto a representantes de otros ámbitos como el presidente del Sevilla F.C., José Castro; el presidente de la Fundación Real Betis Balompié, Rafael Gordillo; el gerente Manuel Rodríguez, el bailaor José Galán o los presidentes del Cermi y el Tercer Sector en Andalucía, José Manuel Porras y Manuel Sánchez, entre otros.