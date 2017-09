¿Se puede ser jefe y amigo a la vez?

Mucho se habla de los cambios que va a experimentar el mercado laboral con la llegada de la nueva generación de profesionales. Su visión del empleo es, sin duda, diferente a la de las personas mayores que ellos. Pero ¿qué opinan los jóvenes del papel de los jefes? ¿Apuestan por organigramas horizontales o creen en el éxito de las jerarquías más tradicionales? Por todo ello se les ha preguntado en la encuesta ¿Cómo sería tu jefe ideal? que ha publicado el Observatorio de Innovación en el Empleo (OIE), promovido por Adecco. Según esta encuesta, el jefe perfecto para el 41,1% de los jóvenes españoles es alguien que sabe delegar su trabajo en otras personas del equipo y que sabe escuchar a sus compañeros .

Las cualidades imprescindibles que debe reunir son la capacidad de organización (43,6%) y la empatía (20,9%), mientras que es el optimismo la habilidad menos valorada por los encuestados.

95%Quiere un jefe democrático. El 91,4% asegura que un buen jefe debe ser tolerante con los errores

En resumen, la mayoría de jóvenes españoles (en concreto, un 75,3%) cree que un buen superior debe ser un líder que forma parte del equipo de trabajo.

También se les ha preguntado si querrían ser amigos de sus jefes, a lo que el 67,5% ha contestado que sí, aunque un 48,5% cree que esa relación de amistad sólo tendría cabida fuera del horario laboral.

Entre los jóvenes existe casi total unanimidad sobre el estilo de liderazgo que quieren: el 95,1% prefiere un jefe democrático, que tome decisiones después de consultar las diferentes alternativas con el grupo y el 91,4% asegura que, para poder crecer profesionalmente, un buen jefe debe dejar que los empleados cometan sus propios errores y que aprendan de ellos, es decir, que les deje cierta libertad.

Para los jóvenes españoles, el jefe ideal es aquella persona que tiene la capacidad de delegar sus asuntos laborales en personas de su equipo y que sabe escuchar a sus compañeros y empleados. Al menos eso opina el 41,1% de los encuestados. Siguiendo la estela de lo anterior, el 35,6% lo que más valora no es el hecho de que le escuchen, sino que va más allá y cree que la clave está en que se tenga en cuenta su opinión. El 23,3% restante piensa que el jefe ideal es la persona que es un ejemplo a seguir, un referente en la empresa y fuera de ella.

La clave radica en la capacidad de un superior de estimular la superación personal de sus empleados. Algo que considera imprescindible el 65,6% de los encuestados.

Un jefe debe ser una persona cercana y su puesto, para ellos, no debe ser un impedimento para tener una relación de amistad con él. El 15,3%, en cambio, opina que sería un error mezclar el trabajo con la vida personal, por lo que no establecería una relación con su superior. El otro 17,2% no tiene claro si ser amigo de su jefe es o no una buena opción.

Se les ha preguntado a los jóvenes si confiarían más en un jefe que guarde las distancias con su equipo o en alguien que intentara ser su amigo y sólo un 6% prefiere que su superior mantenga las distancias y le deje hacer las cosas a su aire. El 11% discrepa de esta idea y opina que el simple hecho de que su jefe intente entablar una amistad es un signo de que se puede confiar en él. El 34,4% es mucho más flexible y no tendría ningún problema con ninguno de los dos comportamientos, tanto si su superior intenta ser su amigo como si se ciñe a su papel y mantiene las distancias.