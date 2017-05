La red se llena de vida

Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva es la apuesta de la Fundación New Health para el desarrollo de una comunidad más sensibilizada y preparada para cuidar a las personas que afrontan enfermedades terminales en fases avanzadas. El programa, de ámbito internacional, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y otras corporaciones, como el Hospital Virgen del Rocío, los Centros de Salud El Greco y San Pablo, y el Centro de Servicios Sociales San Pablo-Santa Justa.

El objetivo es que las personas que se enfrentan a la muerte se sientan apoyadas en todo momento por una red comunitaria formada por entidades que representan colectivos y ciudadanos que implementan estos valores y conocimientos en el ámbito profesional y personal.

Para ello, y gracias al trabajo del equipo formado por médicos, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros, se pretende que los ciudadanos de Sevilla y del resto de comunidades estén concienciados y formados para cuidar, acompañar y apoyar a aquellos que sufren.

Como explica Cristina Castillo, promotora de Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva, incluso ayudarles a hacer la compra, pasear a su mascota, tomar un té o preguntar cómo se encuentran supone una gran ayuda que todo el mundo puede ofrecer.

El nuevo proyecto de la fundación sin ánimo de lucro consiste en crear una serie de guías audiovisuales sobre cuidados paliativos comunitarios a nivel doméstico, para dar consejos básicos de manera rápida y sencilla a familiares, amigos, vecinos o cuidadores no profesionales.

La elaboración de las guías, que tienen un coste de 7.000 euros, se hará mediante financiación colectiva a través de la plataforma crowdfunding de la Fundación Al Éxito. Además, por cada euro que donen los ciudadanos, ellos donarán otro, llegando a un máximo de 3.500. El Reto Contigo 1+1 finaliza en junio y los vídeos se publicarán al final del verano.

Los tutoriales serán organizados por temáticas, durarán alrededor de 2 minutos cada uno y serán desarrollados por el mismo equipo, además de otros colaboradores y profesionales en cuidados paliativos y desarrollo comunitario. Asimismo, ofrecerán fuerza y motivación para que los cuidadores y pacientes sigan adelante, y para aquellos que no se atreven, motivarlos a informarse y formar parte de la red de voluntarios.

Los vídeo-consejos programados son: Dando días a la vida, donde se enseñará qué son y qué no son cuidados paliativos y se erradicarán mitos; Información y comunicación ante la enfermedad avanzada,sobre la humanización de la comunicación; Mi enfermedad no tiene cura... ¿y ahora qué?; Hablar con los más jóvenes cuando un familiar está gravemente enfermo, en torno a la comunicación con los niños; Cuando ya no se puede hacer nada, se puede hacer mucho (consejos para un duelo sano); Creando una comunidad compasiva. Variedad de tareas que puedo hacer para ayudar a mi vecino cuando está gravemente enfermo (el final de la vida, rodeado de personas que cuidan y acompañan); y Cómo cultivar la compasión en mi lugar de trabajo.