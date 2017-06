Un sábado entre tejidos

El mes de junio trae como cada año el World Wide Knitting in Public Day; o lo que es lo mismo: el Día Mundial de Tejer en Público. Este evento, que se celebra simultáneamente en más de 90 países de los cinco continentes, supone una oportunidad única para los amantes del tejido de conocerse y compartir su afición favorita con los demás. La edición de 2017 en Sevilla se realizará, como los años anteriores, en los Jardines del Prado de San Sebastián, y será mañana sábado 10 de junio a partir de las 11:00. De las 26 reuniones registradas en la página oficial en España, la que convoca el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur en colaboración con Andoliando y Desmadejada, es la única prevista en Andalucía.

El pasado año se acercaron al Prado casi un centenar de personas que disfrutaron de una mañana enredados entre ovillos y buena compañía. Como destaca Juana Román, fundadora de Andoliando y una de las promotoras de la cita: "No hay nada comparable a la magia que surge alrededor de una mesa cuando hay unos ovillos por medio y dejamos que todo lo demás fluya con naturalidad".

Para este año, las previsiones que se manejan es que se triplique la asistencia, consiguiendo un récord de participación, no sólo en la cita sevillana, sino convirtiéndose en uno de los primeros del país. "Mientras más seamos mejor, así habrá más posibilidades de intercambiar ideas, conocimientos, patrones y, por supuesto, conocer gente", apunta Sonia de Desmadejada, otra de las promotoras.

Las actividades creativas como el punto y el ganchillo o el patchwork, entre otras, lejos de ser una moda pasajera, han vuelto para quedarse. Cada vez son más numerosos los establecimientos que abren sus puertas ofreciendo diseños y materiales mucho más actuales y desenfadados, lo que atrae a un público joven con ganas de adentrarse en lo que ya se conoce como el "yoga" del siglo XXI.

Como novedad de la edición de este año se va a llevar a cabo un sorteo en el que se repartirán numerosos kits para tejer, así como diversos materiales que han sido donados a la organización por parte de numerosos establecimientos del sector de Sevilla y la provincia. Participan los siguientes: Barroso & Beach; Cajón Desastre; Delana; El Costurero de la Reina; El Hilo Rojo; La Quincalla; Mercería Creativa Arroyo; Mariposa Tricotosa; Mercys; Milanabonita; Ovejuna; The Sewing Box; Tricotando Ilusiones y Tricotela. También tienen mención especial en este apartado, por la cantidad y calidad del material donado: Lanas Katia, Lanas Rubí y los kits de la firma We Are Knitters.

Los organizadores insisten en que se trata sobre todo de un acto festivo y para el disfrute, por lo que todos son bienvenidos: adultos, niños, tejedores expertos, aficionados, principiantes e incluso quien nunca haya tejido y se anime a probar. Se repartirán materiales gratuitamente entre todos los asistentes.