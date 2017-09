Cuatro sevillanos logran cruzar el Estrecho con fines solidarios

El proyecto A 15 kilómetros de un sueño se convirtió este domingo en realidad. Los cuatro nadadores sevillanos que lideraban este reto solidario consiguieron cruzar el Estrecho de Gibraltar a nado, en un tiempo de cuatro horas y media, como colofón a meses de trabajo en los que también han recaudado fondos para financiar parte de la construcción de una escuela en la India rural de la mano de la Fundación Vicente Ferrer.

El reto no fue sencillo. Las óptimas previsiones meteorológicas no hicieron menos duro el cruce del Estrecho, una travesía mítica en las aguas abiertas internacionales. Olas de más de un metro y corrientes complicadas en contra obligaron a los cuatro ex nadadores del Natación Mairena a exprimir sus capacidades y sus meses de entrenamiento para superar esta prueba. En total, nadaron alrededor de 17 kilómetros entre Tarifa y Punta Cires en cuatro horas y media de brazadas solidarias.