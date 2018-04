Un taconeo con estilo único

Hace poco más de un año que la joven diseñadora Reyes Martín se sumergió en el mundo del diseño de calzado flamenco, aunque también se atreve con el zapato de bailaora, de novia y comunión. El lugar donde la artista posee su colección de zapatos y accesorios, y da rienda suelta a su imaginación, es su taller situado en el Factory de Dos Hermanas. Ofrece calzado a mujeres, hombres y niños.

Los tacones son pintados a mano y no les falta un detalle. Existen varias opciones con mucho arte para ir con estilo allá donde se pise. Se puede elegir entre lunares, flores,volantes y todo tipo de variedades flamencas. Además, poseen una ventaja extra al incorporar una plantilla de gel en su interior que amortigua mucho más a la hora de caminar, lo que permitirá pasar una noche entera de fiesta sin dolor de pies.

La diseñadora personaliza el calzado y complementos para mujeres y niñas

La artista trabaja también con accesorios que combinan con los zapatos. Tal es el caso de los mantones de seda diseñados y pintados a mano por ella. "Son productos totalmente artesanos, hechos a mano uno a uno y exclusivos porque no los encontrarás en ningún otro sitio".

Para Martín es muy complicado decantarse por un favorito entre toda su colección. Asegura que usa cada uno de sus modelos, incluso para el día a día.

El calzado estrella entre sus clientes es el que ilustra un capote, aunque, dice Reyes, "todos los amarillos gustan mucho".

Sus artículos no sólo tienen éxito en Sevilla, pues su venta llega a todo el país e incluso al extranjero, como Francia e Inglaterra. La mayoría de sus pedidos se realizan on line. Tiene su pagina web (www.reyesmartinshoes.com) y redes sociales activas. También, entre sus trabajos, acepta pedidos diseñados por los propios clientes. Para quién no sea fiel a internet y sí a las tiendas, sus modelos se encuentran en varias localizaciones. Son distribuidos en varias tiendas por diferentes ciudades de España, como Málaga.

Aunque esta iniciativa lleva poco tiempo en el mercado, desde que se lanzó al mundo del calzado flamenco, su trabajo ya es reconocido. Sus zapatos ya han pisado más de una pasarela (como Simof, la Fashion Week y Jerez, entre otras), donde el calzado infantil y femenino conquistó al público.

Sus creaciones infantiles se encuentran disponibles para todas las edades. Los detalles que le dan vida suelen ser lunares y borlas.

En cambio, los hombres en este caso no tienen tanta suerte. En el calzado masculino no se encuentra tanta variedad, ya que fue su ultimo proyecto. Para ellos propone plumas y dorados, aunque Martín expresa con gracia son menos atrevidos.

En cambio, en los tacones para bailaoras les añade un toque personal, como los nombres de su portadora.

Otro servicio que ofrece es la restauración de zapatos antiguos, una artesanía que es bastante solicitada. Es capaz de darle una vuelta de tuerca a esos cómodos zapatos usados cuyo principal pensamiento es tirarlos. Esa idea puede ser precipitada. El desgaste tienen solución: pintarlos, cambiarles el color y añadirle un sello personal que los convierten en un par de zapatos totalmente distinto y nuevo.

Algo a lo que la diseñadora pone remedio es la larga espera en los envíos. En este caso, asegura que sus pedidos no tardan más de 10 días en llegar al destinatario.

La dibujante explica el vínculo que se crea con sus clientes, que siempre guarda el contacto con ellos, incluso para hacer citas privadas en las que asesora y ayuda para sacar el máximo partido a la nueva adquisición. Martín tiene como prioridad que los consumidores terminen satisfechos tanto con sus compras como con el trato recibido. La diseñadora acaba de emprender esta aventura, quedespacio pero pisando fuerte, y simplifica su trabajo en tres palabras "exclusividad, elegancia y comodidad".