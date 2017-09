Es tiempo de volver a la lectura

Después de un interminable verano toca volver a las aulas. Reencontrarse con compañeros, descubrir nuevas asignaturas y retomar buenos hábitos olvidados durante el periodo estival. Para muchos niños y jóvenes el regreso al colegio es sinónimo de volver a zambullirse en las páginas de algún libro con el que pasar las horas muertas cuando no están en clase. Por eso, muchas librerías aprovechan el cambio de estación y la vuelta a la rutina para dejar entre sus estanterías títulos que para los más jóvenes resulten atractivos.

La ven en camisetas, tazas e incluso en las marquesinas de los autobuses. Sus pobladas cejas, casi sin separación entre ellas, están muy presentes en el imaginario infantil y juvenil pero poco o nada conocen de Frida Kahlo. María Hesse se propone en Frida Kahlo, una biografía (Editorial Lumen) que los más jóvenes conozcan a la mujer y a la icónica pintora mexicana a través de un hermoso paseo ilustrado por su vida y su obra.

Acostumbrados a la radiofórmula y a dejarse seducir por las canciones más comerciales, algunos niños se salen de la norma y sucumben a los encantos del rock y no quieren ni oír hablar del Despacito. Es una buena ocasión para poner ante sus ojos el libro Historia del rock, de Jordi Sierra i Fabra (Editorial Siruela). Curiosidades, anécdotas insólitas, grandes mitos y un poco de historia componen este tomo para jóvenes melómanos. Para amantes de la historia en general y para padres que deseen que sus hijos la descubran de forma más interactiva llega a las estanterías La línea del tiempo, escrito e ilustrado por Peter Goes (Editorial Maeva). Desde el Big Bang a la amenaza del cambio climático, este libro muestra a los primeros habitantes de la Tierra, las grandes civilizaciones y los artistas, científicos, exploradores y líderes de todos los tiempos, además de hacer volar la imaginación porque también habla de dragones, criaturas mitológicas y personajes de ficción e inventos y viajes que cambiaron el curso de la humanidad. En sus ilustraciones, Peter Goes plantea conexiones y paralelismos inesperados.

Inmersos en una etapa de la que poco o nada conocen y de la que muchos adultos parecen haberse olvidado, los adolescentes andan a caballo entre ser niños y adultos sin saber muy bien cómo sobrellevarlo. Para ellos (y para sus desorientados padres) es el libro La playa de los cristales, de Pedro Ramos (Editorial Edebé). En él, el autor destapa la lista de las canciones con las que se inspiró para escribir este relato juvenil en el que invita al público a jugar a adivinar a qué partes de la historia pertenece cada una de las canciones. Una historia que aborda el duelo adolescente y habla del paso a la madurez desde un punto de vista directo que refleja las contradicciones que supone hacerse mayor y la importancia de valores como la responsabilidad, la amistad o el perdón. En la misma línea se presenta Diario de las emociones, de Anna Llenas (Editorial Paidos). El libro busca que los niños aprendan a identificar aquello que sienten, ponerle nombre y expresarlo de una manera lúdica, práctica, divertida.

Nació para acompañar a las niñas en su camino hacia la madurez. El libro rojo de las niñas, de Cristina Romero y Francisco Marín (Editorial Ob Stare) se presenta como un libro ilustrado para niñas y madres a través del que empoderar la figura femenina y aprender a escucharse, obederese y amarse a una misma. También con la figura femenina como tema principal, Arroz con leche, de Natalí Tentori (Editorial Kalandraka), habla de la esencia de lo femenino, la amistad, la maternidad, lo sagrado, lo eterno y lo efímero, el vínculo entre hijas, madres y abuelas. La letra de la canción infantil (que sepa coser, que sepa bordar) inspira los versos de Natalí Tentori en clave liberadora, como también las ilustraciones de Elizabeth Builes, donde las aplicaciones de hilo son un elemento destacado, junto con el lápiz y la acuarela. Arroz con leche es un poemario con un guiño solidario a la campaña Ni una menos contra la violencia de género, desarrollada en Argentina a través de las redes sociales.

Figuras clave en la vida de muchos niños y adolescentes, los abuelos son los protagonista de la siguiente propuesta lectora. De nombre La abuela va al cole (Gabriel García del Oro. Editorial Edebé), es un libro que pretende ensalzar la figura de los mayores en la sociedad. Una visión de las ventajas que supone el intercambio generacional a través de una abuela que se convierte en una alumna y que descubre cuánto puede aprender de sus compañeros, a pesar de ser unos niños.

Escrita por Maite Carranza y Julia Prats (madre e hijas), Hermanas, perro, frikis y otros especímenes (Editorial Edebé) es una comedia de enredos en la que dos hermanas invierten sus papeles. Algo que conduce a una de ellas a vivir situaciones de lo más rocambolescas.