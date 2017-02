Los que nunca tiran la toalla

FICHA Localidad: Sevilla

Letra y música: Antonio Logroño Ferrete

Dirección: Adrián Rodríguez Soria

El tipo. Enfermos con el síndrome de Diógenes. Las coplas. Repertorio asqueroso, pero por lo guarros que son. Amantes de recolectar la basura y de coger todo lo que se tira... tanto que son capaces de montar buena parte del repertorio con la palabra tirar. Se suceden los chistes sobre la basura. Y no se cortan. Les encanta una huelga de basura y si tiramos algo, ellos "barren pa casita" -les hemos pillado-. Desagradables hasta el extremo y con voces roncas. En el primer pasodoble, preparado para intentar hacer reír, exprimen el verbo tirar hasta tal punto que van a un partido del Betis y al tirarse un delantero se lo llevan para su casa. O cuando van a Diógenes Anónimos les expulsan por provocar al decir que van tirando. Tal cual. En el segundo, usan la moda del pasodoble mitad cómico -lo intentan, pero no- mitad serio con su miedo al agua -tanto que la única vez que se mojaron fue cuando su madre rompió aguas-, pero al final tienen pavor a los políticos porque "se les ve el plumero". Con calzador. No limpian su expediente en los cuplés con un niño empanado que creen que está viendo el tenis y lo que está viendo es un salvapantallas, y al videoarbitraje y su mujer, que se casó en fuera de juego. ¡Encuentran un dilatador de ano en la basura de Cristiano! Memorable.