Su valor en peso

Los milagros no existen. Bien lo narra la autora en estas páginas sustentadas en el conocimiento científico. Como punto de partida de su enfoque nutricional se halla el concepto "alimentarse no es lo mismo que nutrirse". "Si comparamos nuestro organismo con un coche, alimentarlo sería simplemente llenar el depósito con combustible para que el motor se ponga en marcha. Nutrirlo sería cargar el vehículo con el combustible adecuado y de la mejor calidad y además cambiarle el aceite siempre que lo necesite, llevarlo a las revisiones, etcétera, de manera que el motor no sólo sea capaz de ponerse en marcha, sino también de rendir al cien por cien, tener pocas averías, contaminar menos...".

Escrito con espíritu divulgativo, con sentido práctico y una visión creativa de cómo aprender a alimentarse para perder peso, mantenerse y llevar una vida saludable sin que sea excesivamente costoso ni frustrante, Quintas insiste en que "un cambio de alimentación no sirve para nada si no incorporamos unos hábitos alimenticios que nos ayuden a mantener nuestro objetivo".

Los hidratos y las cinco reglas para evitar engordar

La primera de las reglas consiste en no tomar nada que nace de la tierra solo, es decir, hidratos de carbono solos, y menos si tienen un índice glucémico elevado. La segunda pauta incide en no tomar hidratos de carbono líquidos. Cuidado con los zumos de frutas y de verduras y con el gazpacho en verano. Consumir alimentos cada tres o cuatro horas, sin dejar pasar grandes periodos de ayuno, es la tercera regla. En cuarto lugar, la autora destaca la importancia de no dejar pasar más de una hora desde que uno se levanta hasta que se ingiere algún alimento. La quinta regla alude a la importancia de no hacer nunca deporte con el estómago vacío.