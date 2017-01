La vida desgarrada entre canciones de rock

Manu Rodríguez es sevillano, pero su espíritu inquieto le hace no quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. Entre los libros publicados están Doce historias y un secreto, Crying Words. Como él indica en su blog, fue "un niño enfermo y delicado. Un chico frágil en la escuela. A veces discriminado, otras amado y protegido. Débil afuera. Haciéndome fuerte dentro".

La radio siempre ha marcado su vida y, por ende, la música; por eso, entre su obra literaria faltaba esa relación con el rock. Hasta 2014 dirigió la emisora musical Spanish Rock Shot, que podía escucharse en todo el mundo a través de internet, y que actualmente está en stand by, en proceso de remodelación. "Este tipo de música me encanta por su fuerza, por su energía. Siempre quise tener una banda para cantar mis letras, y por esto titulé así el libro. Pero supongo que si un músico de pop, folk, soul o cualquier otro estilo lee alguna de mis letras pues quizá las pueda ver dentro de su estilo", explica el autor de Canciones (aún) esperando una banda de rock.

En su libro, escrito en español y en inglés -reside habitualmente en Reino Unido- espera a una banda de rock, pero prefiere escuchar música instrumental; jazz o clásica mientras escribe, "también me sirve el sonido de la calle, de un café, una terraza o un parque. Busco música que me pegue dentro y saque afuera las emociones para impulsar lo que quiero contar. A no ser que la inspiración me pille en una biblioteca, en un taller literario o en un café, sienta la urgencia de escribir y no lleve la música puesta, casi siempre escribo con música", detalla.

Canciones (aún) esperando una banda de rockllega en el momento que "estos textos líricos pedían salir a la calle. Eran trabajos que llevaban guardados mucho tiempo y que esperaban, y aún esperan, un sueño, lectores, música… una banda de rock"

Se trata de un libro en el que hay ilustraciones inquietantes y oníricas. "Intento ser lo más perfeccionista posible, cada vez más. Una vez que el libro queda en manos del lector ya hay poco que puedas hacer, tan sólo quedaría reescribirlo. Sí, supongo que esto es fruto de la experiencia y maduración".

A pesar de tener un tono poético, siempre hay un toque de vida en cada canción, incluso en las que puede parecer que no. "La esperanza siempre ha sido mi aliada. Pero no una esperanza perezosa si no una esperanza luchadora, en la búsqueda activa. Y sí, claro, la música siempre me ha empujado, animado en esa esperanza", comenta el autor.

En cualquier caso, si buscara una banda para sus letras, el autor confiesa que "podría pararme tras mis canciones, una por una, y, entre los músicos y cantantes aún vivos, y decir que estaría bien que ésta la cantaran el mismísimo Miguel Ríos, Los Suaves, Coque Malla, Bunbury, Quique Gonzalez, Carlos Chaouen… o, en su versión en inglés, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Muse, Ben Harper, Paolo Nuttini o la ahora tan popular Adele".