Ni viernes ni sábado para planificar la agenda de ocio

Llega el viernes y en la calle se respira alegría, en la oficina se siente un especial entusiasmo y las llamadas para planificar el fin de semana son un clásico. Sin embargo, según un estudio de la plataforma Happn realizado sobre una muestra de un millón de españoles, parece ser que el viernes está de capa caída y está empezando a ser descartado para realizar actividades de ocio. El sábado, aunque sigue siendo un clásico, ocupa el segundo lugar en el ranking de la diversión, siendo el domingo el preferido para salir de copas.

See You There, la función pionera que lanzó Happn para que sus casi 30 millones de usuarios en todo el mundo pudiesen organizar planes concretos abiertos con otros usuarios, celebra su primer aniversario. En España, donde la app posee ya cerca de un millón de usuarios, el plan Ir a tomar una copa es el más utilizado tanto por ellas como por ellos. Además, cabe destacar que el viernes ya no es el día de fiesta por excelencia, siendo el domingo el más usado por los usuarios para organizar planes de ocio.

La dinámica es muy sencilla: se selecciona el botón de disponibilidad en la parte inferior de la pantalla y se puede elegir entre comer algo, dar un paseo, ir al cine, tomar una copa, salir a correr o salir de fiesta, y activar dicho plan durante seis horas. Según vaya cruzándose con otros usuarios, ellos podrán ver que tiene activado dicho plan y podrán enviarle proposiciones para sumarse y, de paso, conocerle. En todo momento podrá decidir si acepta a esa persona para que se sume a su plan.

Las posibilidades de encontrar a una persona con sus mismos gustos, intereses, horarios o preferencias son altas. Del mismo modo, gracias a esa opción se puede saber en qué prefieren destinar su tiempo libre los usuarios españoles de Happn. En este sentido, tanto ellas como ellos han utilizado la función See You There para organizar planes cuyo objetivo es tomar una copa (29,4% y 29,9%, respectivamente), si bien dar un paseo ha sido la otra temática que ha sido igualmente muy utilizada (19,4% y 22,8%). Es curioso ver que tanto mujeres como hombres se ponen de acuerdo en los planes más utilizados.

Si se tiene en cuenta los días de la semana, en nuestro país es el domingo el día en que los españoles utilizan más esta función de Happn (un 18%), aunque el éxito de cada actividad varía durante la semana. En este sentido, y según las preferencias de los usuarios, estos son los planes que más triunfan cada día -cabe destacar la ausencia del viernes como día tradicional de organizar cualquier tipo de plan-: para ir al cine, el sábado; para ir a cenar, el domingo; para tomar una copa, el lunes o el domingo; para ir de fiesta, el sábado; para ir a correr, el martes.