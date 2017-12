Azul y negro, el combinado perfecto del 2018

Las mezclas de color ya no son tan cuestionadas como lo eran antes. Al "no" rotundo al que se enfrentaban combinaciones de colores inverosímiles como el rosa y el rojo, se ha ido imponiendo una estandarización que ha ido calando desde las pasarelas a las tiendas low cost. Es precisamente lo que le ha pasado a este combo de color, el compuesto por el negro y el azul, al que ya vimos hace unas cuantas temporadas después de que diseñadoras como Victoria Beckham o Stella McCartney demostrarán que no resultaba tan desastroso como se pensaba en principio.

Este año ha sido Maria Grazia Chiuri quien lo ha vuelto a sacar a la palestra. La directora creativa de Christian Dior está sacudiendo los cimientos de la marca francesa con cada apuesta que lanza al mercado. Un vuelco que le está siendo más que positivo a la marca, que ha encontrado en la figura femenina un soplo de aire fresco más que necesario. No ha sido la única, desde la moda española, Ailanto ya apostó en la pasada edición de la Semana de la Moda de Madrid por superposiciones de vestidos románticos en negro, sobre jerseys en azul metálico, ¡realmente rompedores! Algo que nos da buena cuenta de la importancia de esta tendencia que también estará presente durante la próxima primavera.

<a href="https://www.instagram.com/p/BZiRC_nlDWt/">Una publicación compartida de Dior Official (@dior)</a> el Sep 27, 2017 at 12:04 PDT

Aunque el binomio puede pecar de ser innovador -con algún tinte futurista en combinaciones de metálicos o glitter- también se ha adaptado a la perfección a las marcas más clásicas. En este sentido también lo han incluido en sus colecciones Carolina Herrera, Jacquemus, Balenciaga o Gabriela Hearst.

<a href="https://www.instagram.com/p/BbuMc_MFVex/">Una publicación compartida de CAROLINA HERRERA (@carolinaherrera)</a> el Nov 20, 2017 at 7:17 PST

También lo pudimos ver en las propuestas de la diseñadora andaluza Patricia Bazarot, en su última colección de prêt à porter 'Metallic'.

Esta claro, el negro y azul lo inunda todo, desde complementos a vestuario. En diseños más rompedores y más románticos y con el uso de todo tipo de tejidos, así que ¿os animáis con una de las tendencias más populares del próximo año?