KKW BODY, el nuevo perfume de Kim Kardashian a su imagen y semejanza

Si de algo sabe la saga Kardashian es de vender. Con negocios que van desde apps de emojis a tienda online de moda, lencería y cosmética. Las KK´s sacan partido a su fama y emprenden nuevos proyectos que les repercuten de maravilla.

El último lanzamiento ha sido KKW BODY, un nuevo perfume de Kim Kardashian, cuyo frasco es el cuerpo de la celebrity. El nombre de la última fragancia de Kim cobra significado cuando observas una réplica exacta a escala de su tronco, a modo de escultura, como si de la Venus de Milo se tratara.

Ya comienzan las polémicas sobre el plagio del bote en cuestión, que recuerda al famoso perfume 'Classique' de Jean Paul Gautier, lanzado en 1993 y cuyo recipiente es el tronco de una mujer en bustier hecho en cristal, un icono de la perfumería, que cuenta con numerosas ediciones y versiones.

El Instagram oficial de Jean Paul Gautier compartió esta foto el mismo día del lanzamiento de KKK BODY, y adjuntó un título que ha dado mucho que hablar: "Keeping up with the fragrance´s news!". Jugando con el título, hizo referencia al popular reality showKeeping up with the Kardashians (KUWTK) que lanzó al estrellato a este clan y que ha hecho de Kim una de las personas más influyentes de la sociedad actual.

Cada lanzamiento y cada acto de las Kardashians suele ir envuelto en controversia, algo inevitable siendo una de las familias más famosas del mundo. Kim, que ya sabe como sobrellevar esto, luce orgullosa este nuevo perfume en sus redes sociales, seguidas por millones de personas, donde encuentra la mejor promoción.

De hecho ha ido compartiendo en su perfil de Instagram, fotos del proceso de creación del frasco. Así hace caso omiso a las críticas y sigue con su estrategia de marketing, materia en la que es una verdadera experta.